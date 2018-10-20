遠東航空新增韓國襄陽包機 現在正是賞楓季節

發王山纜車及現在的滿山楓葉美景。(遠航提供)

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楓葉稍晚會更紅豔。(圖/遠航提供)

遠東航空自2018年10月起新增韓國襄陽包機，分別由桃園及澎湖出發，桃園襄陽包機自10月17日起至11月10日止，每4天一個航班，共執行10個來回航班。澎湖襄陽包機自10月21日起至11月6日止，每4天一個航班，共執行5個來回航班。以上航班皆以165人座MD82/83機型執飛。

為增加進出台灣之雙向客源，遠東航空積極開發新航點，韓國襄陽離首爾只有2個小時車程，桃園襄陽包機以韓國當地旅客來台觀光為主，澎湖襄陽包機則以提供離島鄉親便利省時的直飛旅遊行程為主。

遠東航空發言人盧紀融表示，遠東航空目前國際航點以二線城市為主，與現行國內離島都有共同點就是出國無直飛航線，需多花費1-2天之轉機時間，不方便且耗時。以旅客角度執行航班可增加旅客出遊意願，自今年至9月止，經由遠航執飛之新潟/秋田/福島/高知等航線至台灣觀光之國外旅客約5000人次，加上這次由襄陽來台的旅客約1000人次，整年度經由遠航來台的國外觀光客至少有6000人次。

這次的韓國直飛包機，適逢韓國楓葉季，此外也安排「北村韓屋村」及「HERO 塗鴉秀」等精彩行程，除享受大自然美景外也可體驗不同魅力的傳統文化，相關資訊如下:

桃園-襄陽EF8608 17:40出發 21:00抵達/襄陽-桃園 EF8607 22:00出發 23:50抵達

澎湖-襄陽EF2818 12:10出發 16:00抵達/襄陽-澎湖 EF2817 16:55出發 19:00抵達

澎湖襄陽包機可洽旗豐旅行社，連絡電話：高雄：07-2816626/澎湖：06-9265660

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