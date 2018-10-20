台北》姚文智站台大讚高嘉瑜 稱「退黨」風波已忘記

2018年10月20日 14:05 中時 方濬哲 、中時電子報 邱文秀 、中時電子報

民進黨台北市長候選人姚文智（左）20日幫同黨議員高嘉瑜（右）站台，對於日前姚陣營發言人建議高嘉瑜退黨的風波，姚文智表示，「選舉變化這麼快，那些事情我都忘記了」。（方濬哲攝）

民進黨台北市議員高嘉瑜（左）20日舉行競選總部成立大會，民眾揮舞扇子高呼當選。（方濬哲攝）

年底選戰剩下30多天，前立委孫大千臉書發言，要打贏台北市長柯文哲，民進黨候選人姚文智（見圖）最後可能得靠「奇蹟出現」。（方濬哲攝）

民進黨台北市長參選人姚文智今日幫同黨議員高嘉瑜站台，對於日前姚陣營發言人建議高嘉瑜退黨的風波，姚文智表示，「選舉變化這麼快，那些事情我都忘記了」。姚文智向選民鞠躬，也稱讚高嘉瑜，問政、形象與地方服務都好。

姚文智今日幫同黨議員高嘉瑜站台，與高嘉瑜及和她一樣的「友柯」市議員王威中三人站在活動舞台互動微妙。姚文智向選民鞠躬，也稱讚高嘉瑜，問政、形象與地方服務都好。但建議高要持續追日勝生美河市案的賠償金，言下有酸柯求償不力之意，他並批評柯文哲的內湖交通改善無方，讓高嘉瑜表情略為尷尬。

兩人8月時曾發生姚陣營在電視上指高嘉瑜應退黨，對於退黨風波，姚文智表示，「選舉變化這麼快，那些事情我都忘記了」。

據《蘋果日報》會後媒體詢問高嘉瑜，姚文智致詞時她心不在焉?她不悅表示，媒體不要見縫插針，因網路直播，助理沒有做好，她指示助理要做好工作。

(中時 )