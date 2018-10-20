破風前進 西拉雅極限單車賽熱情開賽

2018年10月20日 13:06 中時 劉秀芬

在近30℃的豔陽下，交通部西拉雅國家風景區極限單車賽20日早上熱情開賽，在規定時間內完成挑戰的車友，將可取得2019年8月法國1200公里P.B.P極限挑戰（Paris-Brest-Paris Randonneur）預報資格。

西拉雅國家風景區是全台水庫最密集的國家風景區，管理處為了推廣水庫觀光及在地觀光資源，與法國極限運動俱樂部自行車聯合會（Brevets de Randonneurs Mondiaux，簡稱BRM）及台灣超級鐵人三項協會合作舉辦「2018西拉雅玩水酷~水庫騎跡」200公里、300公里長途騎乘國際認證活動，及28公里親子騎乘活動，總共集結了9個國家456位車友報名參賽。

極限單車賽活動路線串聯了轄區烏山頭、尖山埤、白河、曾文、南化、虎頭埤等6水庫，分為200公里、300公里二種路線，總爬升海拔分別達2000公尺、3000公尺以上，完成挑戰的車友，除了可取得法國1200公里P.B.P極限挑戰預報資格，還可累積法國每年辦理的5,000公里和10,000公里P.B.P極限挑戰里程數。

此次活動還有來自日本、馬來西亞、泰國、韓國、香港、加拿大、大陸、澳大利亞車友參加，西拉雅管理處張隆城處長說，騎乘路線沿線特別嚴選7個人工檢查暨補給站，提供白河蓮藕茶、大埔竹炭花生、新化冰烤地瓜、南化黑糖茶等在地農特產作為補給品。

除了專業級極限單車活動外，管理處還特別規畫老少咸宜的28公里親子樂逍遙騎乘活動，從烏山頭水庫騎往東山吉貝耍部落，並在吉貝耍部落學堂進行部落導覽解說。主會場也提供繽紛拍立貼、桶仔雞美食及摸彩等活動，讓大小車友們在繽紛多元的活動中，帶著滿滿歡樂的回憶。

(中時 )