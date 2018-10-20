北部秋高氣爽 中南部下周有秋老虎

2018年10月20日 13:06 中時 廖德修

氣象局預報員李孟軒表示，下周天氣穩定，北部大致是秋高氣爽的舒適天氣，中南部下周四起溫度偏高，高溫逾30℃，屬於秋老虎的天氣型態，但早晚溫差大，衣著仍須留意，以免著涼。

李孟軒說，今（20）日至23日東北季風逐漸減弱，轉為偏東風，各地早晚稍涼，大致為多雲到晴，因此白天氣溫回升，體感大致是溫暖到微熱，僅東半部及北部山區有局部短暫雨，午後中南山區有局部短暫陣雨。

下周三（24日）、下周四東北風增強，北部及東半部地區回復到容易下雨的天氣型態，連帶白天高溫將下降，但對中南部地區影響小，天氣大致穩定，須注意日夜溫差大。

氣象專家吳德榮在個人專欄表示，24日有一小股微弱東北風南下，北海岸、東北角的降雨機率略升；但各地天氣變化不大、仍屬偏暖的溫度。25日、26日各地晴朗溫暖、高溫達32℃至34℃度左右，屬於「秋老虎」天氣型態。

不過李孟軒認為，北部應不致那麼熱，高溫或許不超過30℃，如果有秋老虎，應是在中南部的部分地區。

此外，根據環保署網站顯示，今天東北風逐漸減弱，各地轉為多雲到晴，中南部位於下風區域，汙染物容易累積。加上陽光照射，午後光化反應加強，以致臭氧濃度升高，高屏地區呈現紅色警示，代表對所有族群不健康。中部、雲嘉南及外島的馬祖及金門則為橘色提醒，代表對敏感族群不健康。

以上地區主要是臭氧濃度偏高，雲嘉南與高屏地區則多了細懸浮微粒（PM2.5），民眾出門可攜帶口罩備用。

(中時 )