聲樂家簡文秀慨捐100萬元 盼羅東國小培育更多音樂人才

2018年10月20日 12:57 中時 胡健森

簡文秀與二弟簡俊卿（左），同是羅東國小的傑出校友，右為簡文秀的夫婿億光電子董事長葉寅夫。（胡健森攝）

宜蘭縣羅東國小20日舉辦120周年校慶活動，羅東國小除了是台灣極少數跨越3個世紀的百年老校，更培育了無數人才，國內、外知名的聲樂家簡文秀也是傑出校友之一，簡文秀除了與夫婿葉寅夫返回母校一同出席這場校慶活動，更慷慨捐出100萬元，希望母校能培育更多優秀的音樂人才。

「我的音樂和歌唱之路，都是在羅東國小啟蒙的，在音樂界有一點成績，就必須感謝羅東國小」，簡文秀滿懷感激地說，小時候在羅東國小參加合唱團及參與音樂活動，也培養出對音樂的愛好，特別是學校的音樂老師很疼惜自己，每天都載著自己到老師家練習唱歌，這份師恩感念至今。

簡文秀說，有人說台灣最美的風景是「人」，但應該還要加入「文化」的元素，讓「人文」環境再提升，才會讓台灣更美；最近大家都在談聊政治、談選舉，自己則覺得應該要給社會一些「有溫度」的東西，尤其是有天分的孩子經常生長在平凡的環境中，因此當自己有能力時，就會想拉這些孩子們一把，此次捐出100萬元給母校羅東國小，希望學校能栽培更多優秀的音樂人才。

簡文秀表示，不是只捐這100萬元，如果成效良好，學校需要更多經費，未來也會再持續贊助，除了經費上的幫助，自己也願意與音樂的朋友親自教導孩子唱歌技巧。

簡文秀還笑說，母親雖然不識字，但是家裡的3個小孩卻都各有成就，她與建築師二弟簡俊卿都是羅東國小的傑出校友，也都與人文藝術有所關連；因此母親也被讚譽是「最有效率的母親」。

(中時 )