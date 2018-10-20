VR電影《5x1》 趙德胤推《幕後》片中片

2018年10月20日 12:54 旺報 廖慧娟

吳可熙拍VR電影《幕後》，為戲一天吃50個水餃。（HTC提供）

今年金馬電影學院邁入第10年，與HTC虛擬實境內容中心（HTC VIVE）合作，集結五位華人導演，一次推出五部VR作品，在侯孝賢與廖慶松的監製帶領下，以罕見的國際級製作規格，共創VR電影《5x1》；其中，獲頒第53屆年度台灣傑出電影工作者榮譽的趙德胤導演，選擇以紀錄片型式拍攝《幕後》。

該片網羅吳可熙、施名帥、黃尚禾、張立昂等藝人聯合演出，以偽紀錄片的型式、透過「片中片」的後設手法，呈現電影拍攝現場的幕前與幕後，描述《諜戀》裡的藝術電影導演（施名帥飾）因演員達不到要求時，正使用「身臨其境」等危險的方法來讓演員入戲。

趙德胤導演2年前首度嘗試VR拍攝金馬廣告《戀戀飛碟》，他以「經驗慘痛」來形容；由於當時思考的概念、劇本、創意在當下技術的限制下，無法被完整呈現，充滿許多遺憾。

趙德胤表示：「那次的挫敗在於VR是開放性讓觀影者360度全然觀看，並非傳統電影是引領限制觀眾觀影的角度，VR說故事的方法是開放性非限制性，成功的VR是參與式、體驗式，非客觀觀看而已。」

有了上次的慘痛經驗，趙德胤坦言對這次準備《幕後》創作概念上非常有幫助：「紀錄片的『記實』，或許VR能讓它更加接近真實。而如果被紀錄的影像中的人的活動是有多層意義的話，那記錄一個電影團隊拍攝戲中戲或許適合用VR來紀錄。《幕後》對我來說是一部紀錄片，它摘樣紀錄了拍攝一部電影其中一場戲的過程。」

拍攝過程中，趙德胤導演認為最有趣的是，「光喊Action或卡就要3次，第一次是VR的Action，第二次是拍電影的Action，第三次是電影裡拍電影的Action，正因如此工作人員常常混淆、分不清楚。」

過去因缺乏演員，趙德胤偶爾會在自己作品中演出路人甲，這次則是以本尊導演的身分在VR作品中入鏡，「這次是必要的、且避免不了。」

女主角吳可熙提到這次與趙導、施名帥合作VR，覺得特別開心、有趣、好玩：「透過《幕後》觀眾可以看到所有幕前幕後工作人員拍攝電影的樣子、有真Action、假Action、真NG、假NG，同時因為我在戲中不停NG，可以看到施名帥飾演的導演正在糾正我表演上的問題，因為我無法理解，導致兩人關係非常劍拔弩張、緊張、害怕。」

吳可熙還笑說：「因為每拍一鏡頭，我就得吃一顆水餃，所以一整天拍攝下來，我吃了近50顆水餃，這的確是難忘的VR拍攝經驗。」

VR電影《5x1》將在11月22至25日於金馬影展特映，線上購票將於10月28日中午12點於台北金馬影展網站(http://www.goldenhorse.org.tw/)正式開賣。

(旺報 )