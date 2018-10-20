第三代試管嬰兒技術 助她留下亡夫後代

2018年10月20日 13:19 中時 林周義

40多歲的林女士，想與丈夫擁有一個孩子，嘗試6年試管嬰兒都未成功，之後卻停經了。當時丈夫已60歲，精子活動力不佳，經國泰醫院第三代試管嬰兒技術下，林女士順利借卵受孕。孩子出生前，丈夫意外過世，她雖難過，卻因留有丈夫後代而感謝上天。

國泰綜合醫院生殖醫學中心賴宗炫主任表示，第三代試管嬰兒技術(IVF + PGS)，為進行傳統試管嬰兒療程時，在胚胎植入前先進行胚胎切片，取出5至10顆胚胎附屬細胞，做染色體全基因放大。篩檢23對染色體套數後，找出正常染色體的胚胎來植入，並淘汰不正常的染色體胚胎，成功率達8成以上。

林女士有二段婚姻，第一胎於30歲時自然生產。與現任丈夫結婚後，40多歲想生第二胎卻無法受孕，試了6年試管嬰兒都沒成功。之後卵巢逐漸停止製造女性荷爾蒙，引發早發性卵巢衰竭，只能等待捐卵。經親友介紹，向賴宗炫主任求診，並協助申請捐卵流程，終獲好心人捐卵。

賴宗炫表示，第三代試管嬰兒技術可提高受孕率、降低流產率，也可找出正常的染色體胚胎來植入，只要1顆就能受孕，避免多胞胎風險。高齡婦女中，重複性流產機率也能減低。即便如此，該技術仍伴隨一定的風險。少數狀況下，異常胚胎會被判為正常、正常胚胎被判為異常。因此提醒婦女，成功受孕後，仍有必要進行產前檢查。

(中時 )