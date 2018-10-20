台北》有沒有照顧農民？高嘉瑜：吳音寧出來跟韓國瑜辯論

2018年10月20日 13:17 中時電子報 邱文秀

高嘉瑜說，韓國瑜好像因為他曾經當過北農總經理照顧了農民，就導致整個執政縣市只要是跟農業相關的都受惠於韓國瑜，「然後今天都要投給韓國瑜」。(Youtube截圖)

姚文智（中）20日幫同黨議員高嘉瑜（右）站台，姚文智向選民鞠躬，也稱讚高嘉瑜，問政、形象與地方服務都好。（方濬哲攝）

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北農總經理吳音寧上台後總不斷被跟前任韓國瑜比較，甚至影響到中南部選情。民進黨議員高嘉瑜在政論節目上呼籲，吳音寧應該出來跟韓國瑜辯論，到底在她任內有沒有好好照顧到基層農民。網友大驚「吃了誠實棒棒糖?」

北市議員高嘉瑜昨日上《關鍵時刻》，被主持人寶傑問「經濟是你們最大罩門嗎?」高嘉瑜回，經濟絕對是一個重點，但經濟問題絕對不會只出在民進黨執政，「在馬英九執政時，大家就已經感慨經濟不好」，當時大家認為不能把所有籌碼，經濟都放在同一個籃子裡，也就是押注在大陸上面。

她並說，那蔡英文執政之後，我們想要產業轉型，我們希望說新南向政策，未來能夠讓台灣的產業不要只是依靠大陸，那你現在說台灣的農產品銷不進去大陸，其實我們也有一個統計說，

2014~2017生鮮冷藏鳳梨銷往中國其實是逐年增加 ，「比馬英九時候還要多，不要把所有責任都歸在蔡英文政府身上。」

主持人寶傑問高嘉瑜，你不覺得你們要檢討農委會嗎?自從農委會把韓國瑜趕走之後，農民一直反彈，非常強烈，菜價低了很多，但沒看過農委會出來努力。

高嘉瑜說，我也覺得很困惑，因為我在這節目一直聽到很多的農民出來講說，韓國瑜多照顧他們，然後菜價可以讓他們賺到多少錢。可是就我們認知，韓國瑜任內因颱風關係，導致菜價的飆漲，可是菜價飆漲，是不是真的錢有進到農民的口袋裡，還是說中盤商拿走了，還是吳音寧任內到底有沒有真的照顧農民，我覺得農委會真的有必要出來說明。

她表示，畢竟農委會副主委陳吉仲、吳音寧，都是過去農運出身，大家認為他們應該是站在農民這邊，他們應該是比韓國瑜更關心農民的人。過去吳音寧，大家也印象深刻她去擋怪手等等，為農民做了很多事。

高嘉瑜說，可是為什麼現在發生很多事情的時候，只聽到吳音寧說，請大家去看網路上的菜價，事實不是這樣。「那會讓我們覺得說很難在這邊去辯護」，因為我覺得，真正懂這些農民的狀況的人是農委會跟吳音寧。

她表示，現在韓國瑜好像因為他曾經當過北農總經理照顧了農民，就導致整個執政縣市只要是跟農業相關的都受惠於韓國瑜，「然後今天都要投給韓國瑜」，甚至是相關的，什麼嘉義、雲林都要因此翻盤。

高嘉瑜問「這個北農總經理有這麼厲害嗎?」我不知道，那真的如果是這樣，那今天吳音寧照理說也是非常重要的角色，應該是主導整個中南部選情翻盤的關鍵人物，怎麼她沒有出來為這件事情，好好的幫農民來爭一口氣說，她在北農任內做什麼。

高嘉瑜說「我很期待吳音寧能夠就這部分，跟韓國瑜好好的來辯論證明說，吳音寧是做的比韓國瑜好!」

政黑版網友留言「+<><今天是吃錯藥嗎 狂酸510 還是吃了誠實棒棒糖」、「會被打死 你確定嗎」、「她想把510弄下臺吧」、「510是選高雄市長嗎？事過境遷 還有啥好辯？」、「高+魚是起笑喔」、「高嘉瑜根本在害DPP」、「高嘉瑜前陣子還幫吳音寧說話 現在又轉彎???」、「高嘉瑜自己都辯不過韓了還叫510去送死，是要幫陳反輔選嗎?」

(中時電子報)