桃園》朱立倫：韓國瑜效應起 接下來是陳學聖

新北市長朱立倫（中）授好彩頭給陳學聖。（甘嘉雯攝）

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參選桃園市長的陳學聖（左）受到民眾熱情歡呼。（甘嘉雯攝）
前國民黨榮譽主席吳伯雄（中）出席陳學聖造勢大會。（甘嘉雯攝）
新北市長朱立倫為陳學聖站台輔選。（甘嘉雯攝）
陳學聖揮舞戰旗。（甘嘉雯攝）

國民黨桃園市長候選人陳學聖北區競選總部20日舉行造勢大會，包括新北市長朱立倫、前桃園縣長吳志揚、前國民黨主席洪秀柱、國民黨副主席曾永權及多位立委等人都到場，眾人指責現任民進黨市長鄭文燦狂花錢卻是花人民的錢，朱立倫認為，南部韓國瑜效應已經覺醒，再來是台中，接下來就換陳學聖，但現今民調縱然有起色但仍不可輕忽。

而敗在鄭文燦手下的吳志揚更是砲火猛烈，要民眾「選聖不選燦」，包括綠捷假動工、煉油廠遷場不成、藻礁等議題，要民眾覺醒；而市黨部主委楊敏盛對於前立委楊麗環退黨競爭耿耿於懷，「會在艱困關鍵點勸退楊小姐」。

包括國民黨主席夫人蔡令怡、前國民黨主席吳伯雄、洪秀柱、前法院長王金平、新北市長朱立倫、立委曾銘宗、黃昭順、江啟臣、柯志恩、呂玉玲、林麗蟬、陳宜民、王育敏、林德福、前立委陳根德也相繼出席。

曾永權表示，民進黨為了選舉，讓深澳下、觀塘上，出賣桃園人的健康，民進黨執政兩年多，奪權有術，治國無方，國內經濟蕭條，百業叫苦連天，行政院長還宣稱自己台獨務實的工作者，讓兩岸關係惡化。鄭文燦背信忘義，呼籲市民用選票讓「鄭文燦下，陳學聖上」，不過一度口誤成鄭文燦上，陳學聖下，立刻改口。

(中時 )

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