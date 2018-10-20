NBA》傑瑞柯爆冷補進絕殺球 勇士1分氣走爵士

柯瑞31日貢獻31分、8助攻與4籃板。(美聯社)

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柯瑞與因傷沒打的伊戈達拉撞胸慶祝。(美聯社)

新球季才加盟勇士的替補前鋒傑瑞柯，意外成為勇士20日致勝英雄！儘管勇士交給杜蘭特執行最後一擊沒進，傑瑞柯卻在空中直接點進，幫助勇士驚險以124比123絕殺爵士，上季還在爵士效力的傑瑞柯，竟成爵士球迷心中最痛！

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爵士再次展現毫不畏懼衛冕軍勇士的鬥志，光在第2節，單節就轟進誇張的10顆三分球，幫助爵士打完上半場，反以81比69大幅領先勇士，雙方火藥味也越來越重，尤其是向來在場上容易動怒的卓雷蒙格林，終在下半場宣告爆發。

或許是不滿戈貝爾籃下刻意架開自己，格林直接推了戈貝爾一下，儘管戈貝爾並未反擊，一旁的爵士隊友法佛斯卻衝上來也推格林一把，雙方就在場中相互對峙與對罵，氣氛一度相當緊張，結果格林與法佛斯各吹1次技術犯規收場。

隨後換成柯瑞上籃時遭到打臉，甚至都流鼻血了，裁判仍不吹哨，這讓柯瑞徹底火大了，接下來連取7分，幫助勇士追成只差3分，沒想到英格利斯仍在第3節結束槍響同時，用騎馬射箭姿勢投進打板三分球，勇士氣勢為之受阻。

不過勇士末節仍展開強大反擊，靠著柯瑞最後1分43秒的三分球，取得122比121超前，可是爵士馬上也靠克勞德上籃重新領先，勇士還剩6.1秒執行最後一擊，杜蘭特跳投雖然沒進，傑瑞柯卻直接空中單手點進絕殺兩分球！

意外成為勇士絕殺英雄的傑瑞柯，最後拿下10分、6籃板，勇士仍以杜蘭特38分、9籃板及7助攻表現最佳，柯瑞31分、8助攻與4籃板，卓雷蒙格林14分、9籃板與6助攻，克雷湯普生12分；爵士則以英格利斯27分最高。

(中時電子報)

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