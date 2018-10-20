全國消防救災競技 蔡英文總統嘉勉打氣

消防署「107年全國消防暨義勇消防人員競技大賽」在南投竹山登場，總統蔡英文親臨致詞打氣。（沈揮勝攝）

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現場示範演練。（沈揮勝攝）
現場示範演練。（沈揮勝攝）
選手進場總統校閱。（沈揮勝攝）
選手進場，乍見黑熊吉祥物。（沈揮勝攝）

內政部消防署「107年全國消防暨義勇消防人員競技大賽」，20日於位於南投縣竹山鎮的消防訓練中心登場，總統蔡英文到場為選手加油打氣，並對全國消防人員與義消在0206花蓮地震、0823南部水災及長年救災付出與努力，表達肯定、讚佩及感謝。

蔡英文致詞表示，政府為讓第一線人員安心投入防、救災工作，將從明年開始以每5年增補3000名消防人員為目標，讓消防人員陣容更加堅實。

她指出，政府從2016年起，已投入5億3997萬元執行「精進消防救災裝備器材4年中程計畫」，充實消防人員新款災害搶救裝備，同時亦在2017年至2021年編列5億5696萬元執行「義消組織充實人力與裝備器材5年中程計畫」，提升義消人員救災技能與改善裝備老舊。

她強調，從這些重要作為在在顯示，政府對攸關人民生命財產安全保障的災害防救工作，向來都高度重視，在救災軟、硬體裝備器材汰換充實上、救災人員專業訓練與安全保障上，也都能持續具體的提出行動方案，全力支持與關懷。

蔡英文於校閱後，再次強調對所有在第一線冒險犯難，進行救災救難工作，展現大愛、無私付出與奉獻的消防和義消們，表達最高敬意與謝意。

(中時 )

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