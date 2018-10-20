蔡宗翰拍〈主播愛你唷〉只送正妹主播免費小禮物

蔡宗翰拍出現代人透過網路直播抒發寂寞的心境。(雄影提供)

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蔡宗翰(左)和陳芯宜分享拍VR電影的心得。(雄影提供)

高雄電影節進入第2天放映，參與「高雄VR FILM LAB」5部電影的導演均出席，當中〈愛在世界末日〉的導演蔡宗翰．他獻上對網路世代流行文化的反思拍出〈主播愛你唷〉，透過VR虛擬實境，探討「網路直播」與「素人網紅」模糊虛擬網路與現實生活的另類寓言。

蔡宗翰本人很愛看直播，為了取材還送正妹型直播主小禮物，不過是用辦會員時，免費贈送的點數換來的，他特別喜歡看冷門的直播，「中年大媽大叔有一搭沒一搭自己開直播，是無聊版的真人秀。」本身對虛擬或真實的角度的興趣，大於VR類型創作的探討。

而另一位導演陳芯宜，則拍攝〈留給未來的殘影〉，她直言此次拍攝VR的經驗，讓她裡裡外外重新認識了一次自我的感官，本片是她與現代舞編舞家周書毅的共同創作，她詩意想像「當下發生的記憶」在未來的保存期限，藉由周書毅的舞蹈，捕捉在死亡之前無以名狀的情緒，全片佈滿哲思與聲音線索，更是台灣VR電影首見的形式與主題。

陳芯宜補充或許可以把本片簡化成「一個人快死了前的3段記憶。」而片末有一段周書毅衝破牢籠、一躍到高山上的最高點，透過VR看見站在高山上的視角真的會令人發抖。

(中時 )

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