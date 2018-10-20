宜蘭》林姿妙溪南競總成立 韓國瑜、蔣萬安挾高人氣相挺

2018年10月20日 13:48 中時 楊佳穎

（楊佳穎攝）

吳敦義赴宜蘭替林姿妙站台。（楊佳穎攝）

國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙20日在羅東鎮舉辦溪南競選總部成立大會，國民黨主席吳敦義、國民黨高雄市長候選人韓國瑜、國民黨立委蔣萬安都出席相挺，現場超過5000名支持者湧入，頻頻高喊「林姿妙凍蒜」「韓國瑜凍蒜」。林姿妙致詞強調，雖然近期遭受各種打壓、栽贓、抹黑，但大家知道自己是認真打拼、實實在在的人，且選民眼睛都是雪亮的，接下來也會繼續勇敢向前行。

年底選戰逼近，林姿妙今盛大舉行溪南競選總部成立大會，在祥獅引領下與韓國瑜、蔣萬安及各鄉鎮市候選人12旗隊一同大進場，現場支持者也高舉粉紅色旗幟揮舞，展現氣勢。此外，當主持人介紹韓國瑜時，也引起在場一陣歡呼、高喊凍蒜，顯見韓國瑜的高人氣。

對於近期營養午餐政策、子女礦業公司等議題屢遭質疑及攻擊，林姿妙致詞特別表示，自己認真打拼，是實在的人，選舉卻遭到打壓、栽贓、抹黑、移花接木；但身為一名母親，要與人為善、做最好的模範，讓大家看到這位媽媽勇敢打拼，相信選民的眼睛都是雪亮的，也很有智慧。

林姿妙進一步說，會推動免費營養午餐政策，是因為丈夫過世後自己獨力撫養孩子，深深感受到艱難，不希望年輕人同樣辛苦；縣府做不到這點就證明沒能力，自己上任後一定全面實施。她還說，未來要將宜蘭打造成一個繁榮商業城，讓縣民過上更好的日子，也會續辦童玩節、全力拚經濟，並做好河川整治美化，讓宜蘭擁有最美的萊茵河、塞納河，讓大家知道宜蘭的美。

林姿妙也提到，宜蘭農民很辛苦，過去農產品自產自銷一直沒品牌可宣傳，未來當縣長，將全力推廣農產品由政府認證、保障，未來免費營養午餐也會優先採用當地農產品，並與同樣有農產行銷經驗的韓國瑜一起拼出台灣好生活，「2號勝利在望！請大家支持，讓我為大家服務。」

蔣萬安則笑說，身為正港宜蘭、羅東女婿，感受到過去8年因為林姿妙的施政，讓羅東鎮成為進步、繁榮、驕傲的城鎮，除了藝穗節、觀光夜市世界有名，羅東鎮公所財政每年虧損，也在林姿妙手上轉虧為盈，所有結餘用在照顧老人、小孩及弱勢，這就是林姿妙漂亮的成績單。

蔣接著說，現在對手、民進黨用很多抹黑、奧步方法攻擊林姿妙，但宜蘭是民主聖地，絕不能接受抹黑、奧步，呼籲鄉親一同守護宜蘭及林姿妙。他最後更打趣表示，自己最近來宜蘭很多次，為林姿妙站台助選，被鄉親說台語有進步，「有進步嗎？若覺得我的台語有點怪，沒關係，大家都知道我的意思，就是選舉要全力支持林姿妙！」語畢也引發在場一陣笑聲。

(中時 )