北投士林發展慢 丁守中：引進數位內容、電影與生物科技產業

2018年10月20日 13:40 中時電子報 綜合報導

圖說：丁守中辦公室提供

圖說：丁守中辦公室提供

選戰倒數，台北市長柯文哲與參選人丁守中今天不約而同選在北投士林舉辦重要活動，攻防意味明顯。丁守中表示，北投、士林過去四年發展遲緩，例如士林北投科學園區第一期工程早已完成，卻因柯文哲反商，擺著不開發，市府也不急。他強調，當選後會盡速打造北投士林科學園區作為創意文化園區，引進數位內容與AR、VR、AI等產業，甚至引進環球影城、電影文化產業，帶動地方繁榮發展。

他也強調，未來當選後將配合北投、士林在地的溫泉觀光資源，以及當地醫療集中的優勢，可望全面推動醫療、醫美，以及生物科技產業，全力吸引企業在地投資。至於社子島開發，他則主張全面區段徵收，轉型為科技綠建築高科技島，以國外發展新區建設為借鏡，更一定要照顧好當地民眾權益。

丁守中是在昨天晚間粉絲團「丁丁食堂」直播中，提出相關看法。節目來賓、國民黨議員汪志冰也說，因為丁守中是士林北投選出來的立委，長期關心地方，因此對在地民眾擔憂發展邊陲化的感受很深。她強調，士林北投一定要翻轉，期待丁守中進市府大開發、大建設，幫助士林北投大發展。

丁守中說，包括北投士林科學園區，或引進環球影城的構想，屬於低密度開發，不會影響關渡平原，但可以將許多科技產業、新創事業或營運總部引進士林、北投，為當地注入新的發展動力。

丁守中也質疑，過去四年士林北投發展很慢，尤其在地老舊公寓非常多、急需都更，改善民眾的生活環境。未來他一定會大幅放寬容積獎勵，越大街廓給予容積越多，創造誘因，加快都更腳步。

(中時電子報)