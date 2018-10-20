一喝咖啡就有便意？ 科學家找出關鍵成分

2018年10月20日 13:51 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

一打開咖啡蓋，醇厚奶味伴隨咖啡的花香、果香撲鼻而來，迫不及待啜飲一口，溫潤的酸味、苦味、微甜不同層次的口感在口腔中漫開，不僅滿足感油然而生，更是許多上班族精神慰藉的來源。

30歲的上班族小嵐（化名），嗜咖啡如命，只要一天沒喝就覺得渾身不對勁，但是每次喝咖啡完不久，腸胃總是一股攪動，必須馬上衝廁所解放，讓她每次喝咖啡都還要「算時機」，以免稍一不慎求助無門。

「研究統計發現，每三個人中就有一個像小嵐一樣，每次喝完咖啡就會出現便意，」雙和醫院家醫科主治醫師吳芝穎表示。

一篇刊登於《腸道》期刊(Gut)研究發現，實驗中約有29%受訪者喝下第一口咖啡後，20分鐘內就會收到「屎命召喚」。

研究員原以為是咖啡因作祟，但奇怪的是，其他含咖啡因的飲品，例如茶類、汽水等，卻不會加速腸胃蠕動。

後來，科學家布朗(S.R. Brown)發現，原來喝咖啡會產生便意，是咖啡裡一種「未知成分」促進胃部「胃泌素」分泌，加速乙狀結腸蠕動導致。通常早上起床空腹喝，腸胃蠕動現象最明顯，而且腸躁症患者、女性比較容易受咖啡刺激。

咖啡中的「綠原酸」有益健康，護眼、減重、降血壓一把罩。（圖／康健提供）

長期靠咖啡通便 小心不喝就便祕

雖然喝咖啡激發便意的效果類似吃通便藥，但便祕族可別高興得太早。吳芝穎指出，長期藉由喝咖啡通便，容易讓腸道逐漸麻痺，失去自行蠕動的能力，最終演變成不喝咖啡就會便秘的局面。

如果為了緩解便祕猛喝咖啡，還會埋下咖啡因超標的隱憂。根據2016年美國食品研究建議，成人每天咖啡因攝取上限為400毫克、哺乳期間的媽咪上限為200毫克，且單次攝取不可超過200毫克，以免造成咖啡因成癮、心悸等副作用。

吳芝穎提醒，想要甩開便祕糾纏，還是要回到根本，多補充高纖維的蔬菜水果，每天喝足夠的水，讓腸道自行蠕動，才是根本的解決之道。

以下族群最好遠離咖啡：

1.十二歲的小朋友心臟功能發育未全，不建議喝咖啡

2.懷孕期間孕婦也不適合喝咖啡，以免影響胎兒

3.喝酒、運動時心血管擴張，大量攝取咖啡因，更容易引發心悸，咖啡最好不要碰

註：國內目前針對現煮咖啡，以紅、黃、綠三種顏色區分咖啡因含量。「紅色」代表每杯咖啡因總含量201毫克以上，「黃色」代表每杯咖啡因總含量101至200毫克，「綠色」則代表每杯咖啡因總含量100毫克以下。

(中時電子報)