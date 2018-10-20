綠營南北反併吞大遊行 丁守中：當家鬧事擁抱急獨

圖說：丁守中辦公室提供

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中時電子報
綜合報導
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喜樂島聯盟今天在台北發起「全民公投反併吞」大遊行，民進黨也在高雄舉辦 「反併吞、護台灣、反介入、顧高雄」活動。國民黨台北市市長候選人丁守中批評，民進黨當家還鬧事，是政治自我迫害妄想症，他也說，如果不去搞台獨挑釁，怎麼會有併吞的問題？完全是個假議題。

丁守中今天行程滿檔，在台北市各行政區參加黨籍市議員造勢，晚上還會去石牌商城夜市掃街，他是在吳世正競選總部開幕時對媒體做以上表示。他也批評，民進黨每逢選舉就拚台獨，刺激兩岸，對台灣經濟發展很不好。事實上，現在民眾期待發展經濟、顧民生、拚發展，根本不關心民進黨炒作統獨意識這些假議題。

他也在臉書貼文指出，民進黨與喜樂島反併吞遊行南北呼應，根本是獨派拚場，搶奪急獨論述、墨綠光譜話語權。民進黨全面執政、國會絕對多數，居然要往深綠、急獨靠攏，證明民進黨全面潰敗，只能擁抱急獨，放棄中間選民。希望撩撥對岸，讓原本陷入僵局的兩岸關係更趨緊張，根本是把台灣民眾當作肉票。

丁守中也批評，當家不鬧事，民進黨這種惡質作法應該受到嚴厲譴責。但今天的大遊行更將是民進黨一連串急獨動作的開始，接下來到2020，民進黨會以各種更過激手段挑釁對岸，刺激墨綠選民回歸。因此接下來的選舉其實就是一場中華民國保衛戰。台北市作為首都不能缺席，不要再被任何政黨當作肉票，只有自己撐起中華民國，台灣的將來才有保障。

(中時電子報)

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