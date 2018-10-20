顧茶園、護水保 魚池鄉大規模伐除檳榔園

2018年10月20日 14:44 中時 沈揮勝

這幾座小山頭的檳榔樹已經砍倒超過一半。（沈揮勝攝）

澀水地區砍了不少。（沈揮勝攝）

仙楂腳與果園地區也達數10公頃。（沈揮勝攝）

檳榔莖幹堆積山坳處。（沈揮勝攝）

檳榔園砍除後，農牧用地多數便茶園，林業用地則作環境復育。（沈揮勝攝）

日月潭紅茶夯，身價遠超過「綠金」檳榔！茶為全日照植物，魚池鄉不少茶農為讓茶作物有更充足的日照、長出健康的茶菁，摒除茶園混植檳榔「兩頭收」觀念，近年陸續伐除檳園老早就超過100公頃；而台灣農林公司著眼於水土保持，4年來砍檳榔造林更達136公頃。

早期台灣農林公司在魚池鄉擁有上千公頃農牧或林業用地，幾年前陸續釋出給原承租農民價購，目前剩約600公頃；其中不乏處於無約狀態的宜林地遭占用墾殖種檳榔，該公司著眼於環保與水保，逐筆公告收回並配合縣府政策，先伐除、再造林。

開發處兼南投分公司經理邱志剛指出，自2015年起，各年度分別執行23、18、42與53公頃，合計為136公頃；往後將繼續秉持環保觀念並配合政府政策，就無約占用與超限利用的山坡地逐一改正，恢復其自然植生。

另依據魚池鄉農會估計，近年各村落放棄檳榔樹、專心顧好茶樹的坡地面積已逾100公頃。包括前鄉長廖學輝、澀水茶農盧薰遠、蘇寶堂，及「澀水皇茶」蘇水定、自然農法紅茶協會理事長李松連等數10人，都將混作遮蔭的檳榔樹伐除，讓茶樹日照更充足。

(中時 )