柯文哲指台灣是貨架商品 丁守中痛批貶抑國格、自我作賤

2018年10月20日 13:54 中時電子報 綜合報導

台北市長柯文哲接受外媒專訪時表示，台灣只是美國總統川普「貨架上的商品」，並自比台灣是美中兩國籌碼。相關發言引發國民黨台北市長參選人丁守中嚴詞抨擊，認為柯文哲嚴重失言，更是「自我貶抑國格、自我作賤」，他也強調，任何國家的任何政治人物，都不會把國家比喻成貨架上商品或可以交換的籌碼。

丁守中今天行程滿檔，在台北市各行政區參加黨籍市議員造勢，晚上還會去石牌商城夜市掃街，他在吳世正競選總部開幕活動時對媒體做以上表示。丁守中說，國家不容許人家變賣來、變賣去，國家要有尊嚴。因此所謂「商品說」根本是自我貶抑國格。

丁守中也強調，他深深了解兩岸與國際現實，也絕不會把國家變成商品或籌碼。至於柯文哲辯稱他講的是實話，弱國無外交，丁守中則反批，就算弱國依舊可以在強國間游離，用兩手政策，一方拉攏西方國家，一方面改善兩岸關係，可以雙拳四手、兩邊得利，沒任何理由自我貶抑，把自己當做貨架上的商品。

另為拉抬選情，傳出國民黨有意找前第一夫人周美青站台，丁守中對此表示，看到黨部有這樣規畫，選舉過程任何人幫忙，來加強、拉抬造勢都很感謝，何況前總統夫人。至於何時會與高雄市長候選人韓國瑜同台？丁守中則說，前不久和韓國瑜在台中造勢大會會合過，未來只要有安排聯合造勢，都會全力以赴。

媒體也詢問誰是輔選王牌？丁守中則說，真正的王牌就是市民大眾、中間階級，以及所有年輕人。接下來也會積極讓大家了解台北城市競爭力下滑、招商引資嚴重不足、低薪窮忙的事實，讓所有中產階級、年輕人、所有市民都能對政策有感。

(中時電子報)