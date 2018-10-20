你的臉書好友有幾個？研究：真正有接觸最多150人

2018年10月20日 14:00 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

你的臉書好友有幾個？以現在臉書的普及狀況來說，好友數沒有千應該也有百吧？但你有沒有想過，這些好友當中，你真正有在聯繫、接觸的有幾個？又或是說，臉書上好友多就真代表人緣好、生活過得很快樂嗎？

人類是極度社會化的動物，人類學家認為這種過度社會化的本質，有助於我們成為優勢物種，就像現今社群媒體讓世界各地的人可以彼此交流，這是其他動物很難做到的。但現有研究表示，儘管我們在臉書或Instagram上擁有數百、數千名好友、粉絲，但在生命中的任一時間點，我們其實只能維持約150個有意義的關係。

英國牛津大學演化心理學家鄧巴（Robin Dunbar）2016年曾在《Royal Society Open Science皇家公開科學學會》期刊發表一項研究，該研究針對2000名自稱經常使用社群媒體的成年人，調查其臉書好友數，然後再詢問他們當中有多少人可視為親密朋友（核心朋友），多少人是自己有情緒壓力時會去尋求建議與安慰的朋友（支持圈）。

結果發現，大多數人其實總共只會有約5名密友、15名親近朋友、50名普通朋友及150名認識的人，其中女性的交友圈又會比男性大，以及年輕族群（18～24歲）的交友圈會明顯比年長族群（55歲以上）大。

鄧巴表示，這個結果與腦容量、神經化學機制及維持有意義關係所需的時間有關，但由此可見，臉書、Instagram等社群媒體好友、粉絲上千上百，並不代表真的是朋友多、人緣好。

此外，史丹福大學心理學家喬丹博士（Alexander H. Jordan）在《人格與社會心理學通報Journal of Personality and Social Psychology》期刊發表過的一項研究也指出，大部份人都希望在朋友群體中表現得比較自信快樂，因此在像是臉書、推特、Instagram等公開場合，多半會隱藏負面情緒，刻意壓抑不公開示人，或是盡量避免發牢騷、哭訴、談論煩惱等行為，以免造成別人的困擾不安。

喬丹進一步分析，臉書、Instagram等公開場合的訊息、發文，可能只能讓你了解朋友快樂的一面，但悲傷、無聊、寂寞等負面消極情緒就容易被忽略。

社群媒體的方便，雖然讓我們交友無遠弗屆，不再受時間、空間距離限制，但鄧巴建議，真正有意義的關係還是要花時間經營，千萬別因此忽略了現實生活中的人際關係。

(中時電子報)