你的臉書好友有幾個？研究：真正有接觸最多150人

圖／shutterstock

友善列印
中時電子報
／編輯、／文

你的臉書好友有幾個？以現在臉書的普及狀況來說，好友數沒有千應該也有百吧？但你有沒有想過，這些好友當中，你真正有在聯繫、接觸的有幾個？又或是說，臉書上好友多就真代表人緣好、生活過得很快樂嗎？

人類是極度社會化的動物，人類學家認為這種過度社會化的本質，有助於我們成為優勢物種，就像現今社群媒體讓世界各地的人可以彼此交流，這是其他動物很難做到的。但現有研究表示，儘管我們在臉書或Instagram上擁有數百、數千名好友、粉絲，但在生命中的任一時間點，我們其實只能維持約150個有意義的關係。

英國牛津大學演化心理學家鄧巴（Robin Dunbar）2016年曾在《Royal Society Open Science皇家公開科學學會》期刊發表一項研究，該研究針對2000名自稱經常使用社群媒體的成年人，調查其臉書好友數，然後再詢問他們當中有多少人可視為親密朋友（核心朋友），多少人是自己有情緒壓力時會去尋求建議與安慰的朋友（支持圈）。

結果發現，大多數人其實總共只會有約5名密友、15名親近朋友、50名普通朋友及150名認識的人，其中女性的交友圈又會比男性大，以及年輕族群（18～24歲）的交友圈會明顯比年長族群（55歲以上）大。

鄧巴表示，這個結果與腦容量、神經化學機制及維持有意義關係所需的時間有關，但由此可見，臉書、Instagram等社群媒體好友、粉絲上千上百，並不代表真的是朋友多、人緣好。

此外，史丹福大學心理學家喬丹博士（Alexander H. Jordan）在《人格與社會心理學通報Journal of Personality and Social Psychology》期刊發表過的一項研究也指出，大部份人都希望在朋友群體中表現得比較自信快樂，因此在像是臉書、推特、Instagram等公開場合，多半會隱藏負面情緒，刻意壓抑不公開示人，或是盡量避免發牢騷、哭訴、談論煩惱等行為，以免造成別人的困擾不安。

喬丹進一步分析，臉書、Instagram等公開場合的訊息、發文，可能只能讓你了解朋友快樂的一面，但悲傷、無聊、寂寞等負面消極情緒就容易被忽略。

社群媒體的方便，雖然讓我們交友無遠弗屆，不再受時間、空間距離限制，但鄧巴建議，真正有意義的關係還是要花時間經營，千萬別因此忽略了現實生活中的人際關係。

(中時電子報)

與老朋友不再聯絡 你不必感到惋惜的６個真相
健走能活化大腦、防心血管疾病 11/18康健樂活節，一起來WALKING吧～免費報名
手機上網時間長＝上癮？醫師：錯，「這件事」才是關鍵
40熟女談網戀，見面才知他是出家人　網路交友該注意4件事
太常滑臉書，恐增加身材焦慮

文章來源：※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章。

顧茶園、護水保 魚池鄉大規模伐… 警局變身美術館 南美館20日試營…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。