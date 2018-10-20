警局變身美術館 南美館20日試營運正式揭牌

2018年10月20日 14:46 中時 程炳璋

修復後的南美館1館從威嚴的警察局變身為典雅的美術展覽場地。（程炳璋攝）

南美館1館設有修復研究室，有能力自行修復藝術品。（程炳璋攝）

曾是台灣最早的警察署廳舍，現在化身台南美術館1館，未來具備藝術品修復研究能力，20日正式對外試營運，在中西區形成完整的博物館聚落，成為網友打卡新亮點，12月15日將與正在興建中的2館一起正式開館。

南美館1館前身是台灣最早的警察署廳舍，8年前還是台南市警察局，衙門形象深植府城老一輩的民眾心中，重新粉刷開館後，外牆從紅色回復為真正的土黃色，與林百貨同樣使用「十三溝面磚」，此色系已是日至時期的國防色，在文化觀光上成為台南古蹟新亮點。

南美館1館與2館預計12月15日同時正式開館，1館修復完工後，不少人捐贈收藏的藝術品，有人一捐就上百件，20日率先正式對外開放試營運，先展示陳澄波、郭柏川、許武勇等台灣藝術家的作品，官員與藝文界人士齊聚感受館內復古式的展覽空間。

南美館位在古蹟蛋黃區，中西區擁有台灣文學館、愛國婦人館、孔廟、司法博物館、葉石濤文學館等博物館群，加上南美館1館與2館後，附近形成完整的博物館聚落，打造台南成為真正的文化古都。

台南市代理市長李孟諺表示，南美館1館屬老建築再生，一改過去警察局衙門威嚴形象，變身美術館的柔美典雅氣息，未來會在夜間加上燈光，讓南美館成為台南全新的拍照打卡景點。

(中時 )