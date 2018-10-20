詐騙集團假鬼假怪 金門警保住民眾15萬元

2018年10月20日 14:04 中時 李金生

金城分局局長郝心誠提醒，詐騙集團的手法一再翻新，「多一分查證，少一分受害。」（李金生攝）

接到催繳電話欠費通知，別急著趕快匯款，很可能又是詐騙集團假鬼假怪。金門警方打擊犯罪新手法，在銀行即時成功攔截，替5旬林姓民眾保住15萬元辛苦錢。

日前，林姓民眾接獲「中華電信」來電，指稱他遭人冒辦電話門號並且欠費，佯稱要協助報案解決。緊接又有人在電話中自稱「警察」，說他的個人資料外洩，涉及銀行人頭帳戶案件，全案將移請檢方偵辦。

後來，又有人自稱「檢察官」表明要查林某的帳戶，要求他將帳戶存款領出提供檢警調查，並執行帳戶監管。林某信以為真，趕赴土地銀行金門分行臨櫃匯款15萬元後，驚覺其中有詐，急忙到金城分局金城派出所報案。

值班警員董毅欣了解經過後，研判是時下詐騙集團慣用，假借「冒辦」電話門號「欠費」訛詐的新手法，立即去電土銀查證，確認該筆款項尚未匯出後，趕緊陪同被害人林某前往銀行，即時攔阻保住15萬元存款。

金城分局局長郝心誠表示，詐騙集團的手法一再翻新，「多一分查證，少一分受害」，鄉親若接到類似電話，切記防詐3要「冷靜、查證、報案」，撥打「165」防詐騙專線或「110」報案，尋求協助避免遭騙，確保財產安全。

(中時 )