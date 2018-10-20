出席喜樂島 陳唐山、吳澧培都來

2018年10月20日 14:17 中時 曾薏蘋 、 姚志平

陳唐山現身和民眾熱情寒喧。(曾薏蘋攝)

支持民眾搖旗吶喊。（姚志平攝）

黃崑虎，彭明敏，黃石城，葉菊蘭，陳唐山，吳澧培等人到場。（姚志平攝）

喜樂島聯盟在民進黨中央黨部外舉行「1020全民公投反併吞」活動。（姚志平攝）

喜樂島聯盟今天舉行的「全民公投反併吞」活動今下午登場，前外交部長陳唐山也出現會場，由於民進黨已經決議，參加喜樂島這場活動將祭黨紀，總統府資政吳澧培也現身；媒體詢問知不知道要祭黨紀？陳唐山直搖說，「不知道這件事。」。

由於陳唐山目前是遠景基金會董事長、吳澧培是現任總統府資政，會不會被民進黨祭黨紀？徐佳青表示，黨祭黨紀的原因是為了保護要選舉的人，不要因為一次活動而遭到「點名或貼標籤」；至於陳、吳兩人，民進黨副秘書長徐佳青說，他們並沒有要選舉，也沒有參與選舉相關事務，所以沒有祭黨紀的問題。

陳唐山下午低調出席會場，被很多參加的民眾認出來，也紛紛要求拍照，也有民眾湊過來跟陳說，「民進黨不是說要用黨紀嗎？」

媒體詢問陳唐山，「部長您怎麼會來？」陳說，「當然要來」；媒體在問，「部長，你不是黨員嗎？」陳說，「是啊！」，媒體追問，「那您知道民進黨藥祭黨紀嗎？」他直搖手說，「不知道，我都不知道這件事。」

下午約一時三十分，民眾已開始聚集，喜樂島聯盟召集人郭倍宏近一時就抵達現場，身邊還有「黑衣人」保鑣，他一到現場，許多與會民眾就大喊，「蒜宗痛（選總統）」。

貴賓陸續出席，高齡九十幾歲的前總統府資政彭明敏載人攙扶下現身，還有吳澧培、前國安會秘書長康寧祥；主持人更在台上高喊，現在參加人數已達到10萬人。

(中時 )