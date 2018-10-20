宜蘭》與韓國瑜同台成「兩個太陽」？吳敦義：幾個太陽都很好

2018年10月20日 15:24 中時 楊佳穎

林姿妙競選總部成立。(楊佳穎攝)

吳敦義與韓國瑜同台。(楊佳穎攝)

國民黨主席吳敦義20日上午出席國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙的溪南競選總部成立大會，由於國民黨高雄市長候選人韓國瑜也出席、展現高人氣，面對媒體詢問是否感覺到「兩個太陽」？吳敦義笑回，「幾個太陽都很好，因為這不是地球，地球只要一個太陽」。

吳敦義進一步說，韓國瑜是自己特別提名、任命他到高雄市黨部當主委，而高雄是自己當過市長的地方，有很多好朋友，一定會給予回音，當時也跟韓約定好經過半年時間試驗，若民調出來的確適合，就要有勇氣參選高雄市長，「他給我許諾，我才派他到高雄當市黨部主委，當然要他往上。」

吳敦義又說，今日有媒體刊登民進黨的民調機構，稱韓國瑜還差對手陳其邁幾％，「其實那不夠準確，現在應該已經越過交叉了」，但不管怎樣，總是從原來落後2、30％逐漸拉近了、後勢看好，希望韓能選上，這對高雄來講也是好事情。

至於是否擔心被韓國瑜的氣勢壓過？吳敦義連忙回「不會不會」，通通沒有這些事、沒這樣的狀況。

吳敦義致詞則表示，宜蘭是民主聖地，不分黨派、性別，年底選舉讓林姿妙當選宜蘭縣長，也是代表男女平權；且林姿妙抽到2號很好，「1號開花、2號結果」，另外議員、村里長及鄉鎮市民代表也都很重要，必須鄉親支持，讓國民黨全壘打。

(中時 )