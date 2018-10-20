勞動部舉辦創客職人日 創意服裝萌翻全場

2018年10月20日 14:42 中時 陳育賢

創客基地特別為寵物主及毛小孩設計又萌又潮的街頭風寵物雨衣，相當吸睛。（陳育賢攝）

勞動部「衣啟飛翔創客基地」20日舉辦「2018創客職人日」成果發表活動。（陳育賢攝）

勞動部「衣啟飛翔創客基地」20日舉辦「2018創客職人日」成果發表活動，創客基地特別將台3線印花結合機能布料，設計1系列的運動時尚服飾與潮流接軌，另，看準「萌」經濟崛起，也為寵物主及毛小孩設計又萌又潮的街頭風寵物雨衣，兩大主題作品都相當吸睛。

勞動部「衣啟飛翔創客基地」今天在新竹市228和平紀念公園舉辦「2018創客職人日」的成果活動，勞動力發展署署長黃秋桂表示，桃竹苗分署以服裝為主題設立的「衣啟飛翔創客基地」，結合訓練場製作、打版班的職業訓練資源，以分署內創意設計館為育成中心，於職業訓練中導入創客理念，鼓勵學員創作，並由分署行銷服裝品牌。

桃竹苗分署長賴家仁則表示，因應時尚運動風潮大行其道，創客基地運用印花設計作品結合機能布料，設計系列運動時尚服飾，昨天並由模特兒身穿繽紛的台3線印花機能運動服在現場走秀，立即造成轟動，讓台3線的在地元素，也能透過時尚演繹，與潮流接軌。

此外，看準「萌」經濟崛起，創客基地也連續兩年辦理寵物雨衣工作營，集結服裝設計師腦力激盪，為寵物主及毛小孩設計又萌又潮的街頭風寵物雨衣並安排服裝走秀，果然一出場就成為吸睛焦點。

(中時 )