靠賣棒棒糖 13歲的她當CEO收入破億

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中時電子報

美國一名年僅13歲的少女，年紀輕輕就十分有商業頭腦，靠著銷售「不會讓你蛀牙的」棒棒糖，成為一間年收入破億的公司CEO，研發賣出的棒棒糖更在今年夏天登上亞馬遜（Amazon）的熱銷榜，媒體節目也爭相訪問報導她的成功創業。

一間市值超過數百萬美元的糖果公司「Zollipops」，以販售「不會讓你蛀牙的」棒棒糖聲名大噪，更引人注意的是公司執行長是年僅13歲的女孩摩爾斯（Alina Morse），目前全美就有超過7500家商店上架，光是今年預計的零售額就大概有500到600萬美元（約台幣1億5000萬到1億8000萬元）之間。

摩爾斯表示，會開這間公司其實是無心插柳之作，2012年，當時還只有7歲的她在某天與父親到銀行時，行員拿了根棒棒糖要請她吃，這時父親卻提醒她糖果不能多吃，因為對牙齒有害。這時摩爾斯靈機一問：「這個世界上有沒有不會傷害牙齒的糖果呢？」馬上想到這是個商機，自動自發上網找資料、詢問店家，找上牙醫、保健專家等等，立志要開發出對口腔無害的糖果，使用自家的烤箱、微波爐做實驗，與父親找工廠合作，進行了上百次的試行生產，終於讓他們成功研發出以天然代糖為原料的糖果，可以減少吃糖導致的牙菌斑和口腔細菌，之後又開發出一樣不會讓人牙齒不健康的太妃糖，甚至還有潔牙糖，深受人們喜愛。

成功以後，摩爾斯還和父親討論起要利用零售通路販售他們開發的糖果，並先後在美國各大知名零售商全食超市（Whole Foods）、克羅格（Kroger）、沃爾瑪（Walmart）等上架，今年夏天還登上了亞馬遜（Amazon）無糖糖果熱銷榜，被各大媒體廣邀上節目。

摩爾斯父母表示大多數優秀的CEO都是很擅長問問題，女兒常常提出很多想法，這是她能成功的關鍵，沒有包袱，對任何事都充滿好奇心，並勇於去求知，也鼓勵女兒繼續朝這條路走，完成自己夢想。

(中時電子報)

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