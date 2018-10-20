推廣產銷履歷 農委會表揚15位達人5位貢獻獎得主

2018年10月20日 14:40 中時 廖德修

農委會今（20）日於希望廣場舉行頒獎典禮，今明兩天同步舉辦產銷履歷達人市集，提供當季優質農產品供民眾選購。消費者於市集活動中購買產銷履歷農產品，還可參加消費滿額贈、加菜金與優質農產品抽獎，並有廚藝講座、標章小講堂及限時特賣等多項免費活動。

產銷履歷制度中除了有農友辛勤不懈的努力耕耘，更有各領域人士投注心力、共同成就與守護。為表彰這些幕後推手，農委會舉辦「第一屆產銷履歷制度卓越貢獻獎」，並選出5位得獎者。

獲選的冉繁華教授及陳勵勤研究員制定農產品標準化生產程序，許宗賢研究員服務於驗證機構，是產品安全的守門員。王芳琳組長積極推廣，輔導農友加入產銷履歷制度；郭旭英獸醫師專營產銷履歷農產品販售，讓消費者更容易買得到、吃得到。

至於今年邁入第8屆的達人選拔，15位獲獎者生產的優質農產品類別，包含農糧作物、養殖水產品及畜禽產品。其中陳振慶、周志亮與林清源曾獲「神農獎」殊榮，可見產銷履歷制度也受到資深農友肯定。

代表新生代的徐崇評、林峰戎、黃勝裕、徐嘉隆、郭正治、林政生、吳宗翰，堪稱青年從農的最佳典範。陳文億、蕭士堯、謝明樹、古東喜、邱經堯則憑藉熱情與信念，以友善環境的方式生產優質農產品。

農委會指出，產銷履歷制度以第三方驗證、資訊公開、可追溯為核心價值，近年來已深受各通路業者肯定，成為採購時優先考慮的要件，顯示通過驗證的產品已受到廣大消費者的支持。農委會未來將持續精進產銷履歷驗證制度，加強產品抽驗與品質把關，鼓勵生產者積極投入，為消費者食的安全而努力。

農委會又說，除了頒獎活動，本周在台北希望廣場特別舉辦產銷履歷周活動與民眾同樂。活動現場共有本年度及歷屆24位產銷履歷達人，提供當令必吃、最新鮮的各項優質農產品，還有來自全國各縣市的產銷履歷農友參與展售，提供消費者多樣化選擇。

活動期間還有廚藝講座、標章小講堂及限時特賣等多項活動。民眾凡於現場購買貼有產銷履歷標章的農產品，即可參與加菜金與優質農產品抽獎活動；消費滿6件產銷履歷農產品，還有消費滿額禮，相關訊息可至「產銷履歷」臉書粉絲頁查詢。

(中時 )