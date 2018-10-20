幾個老人欺負菜鳥小編還打輸 宅神： 民進黨們丟不丟人

22歲韓國瑜小編王律涵一戰成名。(取自YouTube)

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中時電子報
/綜合報導

看過這些老人的表現，才知他們有多丟人！高雄市長候選人韓國瑜，選戰愈打愈旺，網路聲量爆炸成長，卻因此引來「文攻武嚇」，不僅文章被檢舉，還說要提告小編。為此，韓陣營小編王律涵單槍匹馬上節目回應，卻遭一群民進黨老人圍攻，宅神朱學恒見狀不禁感嘆，民進黨墮落至此，丟不丟人嗄？

朱學恒今(20)在臉書上表示，沒想到有一天，他會看到以前代表年輕，代表進步，代表正義，代表希望的民進黨們，變成聚在一起取暖，不懂網路與科技，好幾個老人聯手欺負一個菜鳥小編的噁心大人。

宅神譏諷這些老人，圍攻小女生竟然還打輸，墮落至此丟不丟人嗄？對此，網友也深有同感，「全部老人欺負一個年輕人，看了那節目，我懷疑自己的智商」、「民進黨真是噁心⋯聽聽小編說的好嗎？」「他們還在催眠自己，完全搞不懂外面的民情已反」。

由於對手陣營撂話要提告韓國瑜粉絲團小編，指控她們編造非事實的言論，韓國瑜粉絲團小編王律涵上節目回應此事，她初生之犢不畏虎，一人舌戰民進黨高雄議員陳政聞等人，「原來我們長大後才知道，你們這些大人有多噁心」。王律涵還在臉書上PO文說，「如果不會用臉書…去學一下吧各位大人們！」

她在文末還嗆問，「原來粉絲如果有壞蛋要把他抓出來，那爆料公社有286萬個粉絲不知道要怎麼抓？」

(中時電子報)

文章來源：朱學恒臉書

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