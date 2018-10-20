黃秋生硬著頭皮抱私生子回家 認簽好離婚協議書

2018年10月20日 14:39 中時電子報 蔡曉婷

黃秋生與妻子吳惠貞結婚26年，育有兩子，今年6月他遭外遇對象爆料兩人早在1998年生下一子，黃秋生隨即承認，也透露太太早知道這件事。最近他上節目談當年出軌經過，坦承那幾年和老婆常吵架，剛好出現了「一個非常非常好的女人」，私生子誕生後他硬著頭皮抱孩子回家，連離婚協議書都簽好了，幸好吳惠貞為了小孩選擇包容。

據香港《蘋果日報》報導，黃秋生最近上節目《過去的足跡》提偷腥往事，被主持人問「當年到底發生什麼事？」他稱那年自己「病到七彩」，因跟老婆相處不融洽又剛好出現一個很好的女人，才讓他走偏，打趣說：「所以一定要小心超級好女人，可能也會超級衰！」

和小三「鬧出人命」後，黃秋生自知躲不過，便一手抱著與元配所生小兒子、一手抱著私生子回家向吳惠貞攤牌，兩人一度要分開，黃秋生也簽好離婚協議書，但最後在吳惠貞容忍下，兩人婚姻得以維持至今，如今該張協議書還被黃秋生放在保險箱。

如今問起當年做了一連串錯事，黃秋生鬆一口氣表示當時做的最對的事就是「沒離婚」，倒是吳惠貞近年來常嚇唬黃秋生說兩人早就離婚了，兩人分居多年，偶爾還是會被拍到牽手逛街，可見夫妻間感情仍在，但或許就向黃秋生所說已昇華成另一種感情，可以無話不談、相互商量，有如最好的朋友。

(中時電子報)