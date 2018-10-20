台大校務會議 「教授兼職須簽短約」提案未通過

2018年10月20日 14:56 中時 林志成

台大今天舉行校務會議，「建議另組專案小組討論陳文成紀念廣場環境改善工程」及「教授兼職須簽短約」兩個提案，前者撤案，後者則退回行政會議再議。

在今天會議中，台大代理校長郭大維主張，設置陳文成紀念廣場是好事，但為了避免此案拖太久，建議另組專案小組，負責後續設計及碑文撰寫事宜，會比在170多人的校務會議中討論更有效率。

不過台大學生會長吳奕柔表示，現在已有校園規畫小組在負責陳文成廣場設置的事，沒必要再疊床架屋，另外設置專案小組。經過1個多小時討論，郭大維撤案，不另組專案小組。

此外，今天台大校務會議也討論修改「非兼行政主管職務之專任老師任職或兼職營利事業機構或團體準則」修正案，老師在營利事業機構兼職，經系院主管及校長同意後，先與該營利事業簽訂3個月的短約契約，始得前往兼職。

不過，要在短期契約存續期間內簽訂長期契約，短期契約自長期契約生效日起自動終止；如未於短期契約存續期間內簽訂長期契約，則原兼職許可向後失效。

有校務會議代表擔心，教師兼職案如果在寒暑假提出，所屬院系難以開會將導致時間延宕；另也有人認為，校長同意兼職者簽短約後，如果後續院系會議卻未通過，這會造成執行上的困擾。

最後郭大維裁示，因為教授兼職簽短約的草案有許多地方不夠周延，退回行政會議再議。

(中時 )