國家圖書館「書香傳愛」計畫 新竹6所中小學獲贈書

2018年10月20日 14:58 中時 陳育賢

國家圖書館推出的「書香傳愛」計畫，20日捐贈新竹地區6所中小學、600本英文圖書，希望孩子們從小就感受到閱讀的樂趣、從閱讀探索世界。（陳育賢攝）

國家圖書館推出的「書香傳愛」計畫，20日捐贈新竹地區6所中小學、600本英文圖書，希望孩子們從小就感受到閱讀的樂趣、從閱讀探索世界。（陳育賢攝）

由國家圖書館、Lam Research合辦的「2018閱讀好酷嘉年華暨送書到學校贈書活動」，20日於新竹市文化局舉行贈書儀式，此次計有新竹市內湖國中等6所學校獲贈600本英文圖書，希望孩子們從小就感受到閱讀的樂趣、從閱讀探索世界。

今天的贈書活動是由國家圖書館館長曾淑賢和Lam Research亞太地區董事長廖振隆共同主持，曾淑賢指出，國家圖書館自2016年起和Lam Research針對閱讀推廣的主題陸續合作了「4季閱讀」、「世界閱讀日」以及「新竹大師講座」等活動，一直以來持續為社會大眾引進極富意義的閱讀推廣活動，並協助社區創造終身學習及探索知識的環境。

有鑒於英文教育在校園內日益受到重視，為激發孩童們英文學習的動機，並使他們能在學習上獲得樂趣及成就感，今年雙方擴大合作閱讀推廣的範圍，更跨足到英文閱讀推廣，針對年齡層更小的孩童啟動「書香傳愛」計畫，希望讓他們從小就感受到閱讀的樂趣、從閱讀探索世界。

曾淑賢表示，此次在新竹地區選定了包括新竹縣北埔國中、員東國中、北平華德福實驗學校，以及新竹市的內湖國中、虎林國小、新竹國小等6所學校，致贈共600本的英文圖書。

捐贈的英文書籍都是精選自國外獲得最佳童書或青少年圖書獎項的作品，另，考慮到每所學校的教學重點以及學生學習狀況不同，也由各校選擇最適合該校學生閱讀的書籍後才進行採購並捐贈。

此外，為了在校園中打造舒適的英文閱讀空間，讓學生能夠自動自發閱讀英文，更捐贈了專屬書架放在圖書館中，希望能儘早讓孩童從基層教育中有效進行英文學習，透過有趣的英文故事書讓小孩願意主動閱讀英文，培養接觸英文的喜好，激發更多想像力。

曾淑賢說，「書香傳愛」計畫特別挑選國外知名童書獎項包括美國凱迪克獎、紐伯瑞獎、蓋索獎、英國凱特格林納威獎、英國皇家學院科學圖書獎等的獲獎好書來贈送學校。

而在贈書儀式結束後，「閱讀好酷嘉年華」活動也隨即展開，現場設有繪本故事村、英文樂派對、英文遊戲區、閱讀接力闖關區及好讀好康區等主題區，讓新竹地區的民眾體驗豐富的繪本故事、美語歌曲、唸謠律動、字母餅乾彩繪及英文桌遊等精彩活動。

(中時 )