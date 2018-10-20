黎里古鎮——打造「文創風」的江南水鄉古鎮

2018年10月20日 15:09 中時電子報 綜合報導

黎里古稱梨花村，又名梨花裡。近年來，黎里古鎮從形態上的修復、業態上的導入、文態上的提升「三管齊下」，精心打磨，一座「古鎮+觀光」「古鎮+休閒」「古鎮+文創」「古鎮+產業」的「文旅小鎮」正以嶄新的水鄉風貌呈現在世人眼前。

黎里鎮位於蘇州吳江區，這座尚未完全開發的小鎮，目前還是當地居民的住所。這裡主要打造的風格並不同於其他古鎮的商業風格，而是以「文化特色」去吸引大家，所以處處透著文藝氣息。

黎里古鎮的夜色

2017年，擁有3萬多藏品的六悅博物館正式落戶黎里。博物館是由60後的美籍收藏家杜維明開設，共18000多平方米展廳，陳列從各地收集收藏的展品35000件。

六悅博物館藏品

六悅博物館藏品

這是江南最大的民間博物館，六悅博物館以館內的藏品為豪。因為，這成千上萬件民間工藝品，都是過去幾百年來，先輩花費大量心思精力和時間，親手一點一滴地創造出來的。它們，曾是祖先們生活的重要部分。現在，再次被世人欣賞。置身博物館，不僅愉悅身心，還能體悟到那份難能可貴的匠心傳承。

六悅博物館藏品

目前，六悅博物館佈置完成十多個展廳，每個展廳都有一項陳列，比如：木雕、佛像、佛龕、匾額、禮盒、官箱、竹編器具、家堂、轎子、筷子筷筒、木匠工具、洗臉架、屏風插屏、小孩子立箱立桶、面具、戲曲人物畫像、各色木窗、中藥抽屜箱，還有各種石雕、磚雕，楹聯、墓葬及石人石馬等。

在六悅，歷史被激活。美麗、奇特的古老物件如同時光機器般帶領我們進入歷史的旅程。無論是小朋友還是大人都可以盡情的感受經典的中國傳統文化帶來的樂趣。

白居易在《江南憶》中寫道：「江南憶，其次憶吳宮。」在他的青年時期，曾漫遊江南，旅居蘇杭，他對江南有著相當的瞭解，故此江南在他的心目中留有深刻印象，蘇州也成為一代文豪留戀嚮往的地方。依託於這樣有底蘊的城市背景下，未來打造「文創風」的內容會更加薈萃，也會讓黎里這座吳江小鎮走進更多人的視野中，以自己獨特的風格去吸引更多人的遊玩參觀。

(中時電子報)