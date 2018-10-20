竹南頭份雙城縫合計畫 內政部長聽簡報實地會勘進度

2018年10月20日 16:00 中時 陳慶居

竹南鎮長康世明（左起）、頭份市長徐定禎陪同內政部長徐國勇，聽取前瞻計畫執行概況簡報。（陳慶居攝）

竹南頭份將形成雙城並肩發展。（陳慶居攝）

苗栗縣政府以竹南頭份雙城縫合計畫爭取前瞻補助，內政部另補助辦理汙水下水道、道路品質及城鄉發展等工程，部長徐國勇20日率相關官員抵頭份市公所聽取簡報，了解目前執行進度，並赴竹南運動公園了解各項改善工程，期許城鎮之心計畫帶動雙城發展。

徐國勇視察行程，由縣府祕書長陳斌山、水利處長楊明鐃及頭份市長徐定禎、竹南鎮長康世明等相關人員陪同。先在市公所聽取有關城鎮之心工程計畫、下水道建置執行情形及用手接管進度等簡報，再轉往竹南運動公園實地會勘。

內政部指出，為改善城鄉環境品質、強化區域均衡發展，中央透過前瞻基礎建設提升道路品質計畫、城鎮之心工程計畫、全國水環境改善計畫、縣管河川區域排水改善及公共服務據點整備計畫，協助縣市政府推動前瞻性建設。

城鎮之心計畫提供競爭型及政策型2類補助，政策型部分，已分3階段核定苗栗縣13案，1億元經費，競爭型核定有2案，苗栗火車站東西站及周邊環境再造計畫2.05億元。

競爭型2案，辦理苗栗車站新舊車站建築面貌整合改造，打造成鐵道藝術公園，並串接至貓裏山公園建構綠廊，提供旅遊休憩新亮點；另推動竹南頭份雙城藍綠縫合計畫1.12億，打造生態、全齡使用且耐災韌性的運動公園。

(中時 )