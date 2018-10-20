金馬電影學院開學 連俞涵、温貞菱擔綱主演

2018年10月20日 15:41 中時 潘鈺楨

今年金馬電影學院指定演員連俞涵。（金馬提供）

在開幕式上，侯孝賢院長錄製影片勉勵學員。（金馬提供）

第十屆台北金馬電影學院今日正式開學，來自各地的學員齊聚台北，將展開為期一個月的課程與創作，分組完成兩部短片。今年除了邀請兩位金馬獎導演姜秀瓊、黃信堯擔任導師，更邀請連俞涵和温貞菱擔綱主演。學員們以兩篇短篇小說，包括王天寬的《死亡證明》、林秀赫的《冰箱》為藍本進行改編；在正式開學前，兩位導師已數次透過網路和學員、演員交換意見，完成初版分場大綱。

對於受邀擔任指定主演，連俞涵是第一次，要在有限的時間內與多位導演、攝影合作，既緊張又期待。而温貞菱曾參與過2014年學院作品《海邊的房間》，如今二度合作，表示自己也是被學院帶大的學生，能再次參與演出、與學員們一起做電影夢，是件很幸福的事。

金馬電影學院院長侯孝賢在外地進行拍攝工作，仍特地錄製影片與學員分享寫實的重要性，提點學員除了思考如何讓角色自然呈現，讓演員專注投入外，勿忘在拍攝中感到過癮；學務長廖慶松也勉勵學員「先專注再忘卻」，做好一切功課後，回到拍片的初心與本質，在拍攝當下感受與演員的互動，發掘演員最棒的地方；姜秀瓊表示金馬一直是自己電影啟蒙的地方，從觀眾一路參與，很高興今年以導師的身分加入金馬電影學院，也希望在陪伴學員的過程中共同成長；黃信堯也鼓勵學員放下執著，才能聽見內心的聲音，但在這之前，必須堅持己見，期待學員在互相切磋下有所啟發。

金馬電影學院也安排了一系列的電影大師課程，除此之外，還有燈光指導譚紀良、配樂指導羅恩妮分享經驗，也參與指導此次學院創作，加上杜篤之的聲音技術講堂，超強師資陣容，定能讓學員們收穫豐富、滿載而歸。結業作品將在11月14日於台北新光影城免費放映。

(中時 )