台中》勤催票 林佳龍參與地方議員競選總部成立大會

台中市北屯區議員蔡雅玲與市長林佳龍20日成立聯合競選總部，林佳龍到場一起催票。（馮惠宜攝）

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台中市議員邱素貞與市長林佳龍聯合競選總部，林佳龍一起為她站台助講。（馮惠宜攝）
台中市議員邱素貞與市長林佳龍聯合競選總部，交通局長王義川特別為她站台，請民眾要支持認真的議員。（馮惠宜攝）

九合一選戰倒數計時，選將利用假日勤跑基層，台中市長林佳龍20日馬不停蹄參加北屯區議員蔡雅玲、東南區議員邱素貞競選總部成立大會，林佳龍細數任內在北屯區、東南區的政績，並預告世界花博會即將在台中舉辦，精彩可期，懇請民眾一定讓認真的市長、議員繼續連任。

市議員邱素貞與市長林佳龍聯合競選總部，林佳龍、立委何欣純、黃國書、蔡培慧，前立委李俊毅，市府交通局長王義川，以及市議員陳淑華、謝明源、翁美春、張芬郁、蕭隆澤等人共同站台助講，林佳龍贈送「好彩頭」，為邱素貞競選連任加油、打氣。

林佳龍致詞說，這四年來台中的改變、台中的進步有目共睹，例如托育、托老一條龍，青年勞工社會住宅，出門有十公里免費公車，65歲有敬老愛心卡，社會福利成果全國數一數二。其中，東南區許多建設都是邱素貞建議爭取的，例如鐵路高架化，地下道填平，兩邊的道路打通，包括學府路，就是邱素貞爭取預算一次做好。

邱素貞表示，她任內爭取各項建設，皆全力以赴，包括新建國市場啟用、東光綠園道改善、東峰國中設非營利幼兒園、興建公兒30地下停車場、頂橋仔新公地重新打造成為城市光廊，都交出漂亮成績單。

除了地方建設外，22日將成立的「忠孝路觀光夜市攤販集中區管委會」，也是在邱素貞積極奔走下促成，未來將可提升夜市品質，吸引人潮，帶動地方商機。

(中時 )

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