一葉茶農悲歌！珍罕最高海拔頂級軟枝烏龍茶要法拍了

2018年10月20日 16:14 中時 吳敏菁

武界高海拔雲霧繚繞，茶葉生長慢、茶菁厚實。（吳敏菁翻攝）

武界高海拔雲霧繚繞，茶葉生長慢、茶菁厚實。（吳敏菁翻攝）

彰化執行分署人員自行找茶行分裝，每包茶葉以4兩（150公克﹚來包裝。（吳敏菁翻攝）

彰化執行分署人員自行找茶行分裝，每包茶葉以4兩（150公克﹚來包裝。（吳敏菁翻攝）

最高海拔的頂級高山軟枝烏龍茶要法拍了！南投仁愛林姓茶農積欠房屋稅、牌照稅、勞健保費和交通違規罰鍰計20餘萬元無力繳納，彰化執行分署10月15日聯同南投縣政府稅務局人員到林姓茶農茶廠，查封234斤位於武界的高山茶，每斤市價行情1800元，將於12月4日拍賣。

林姓茶農去年2月向彰化執行分署就所欠金額申請分期繳納每月5000元，但辛苦種植的頂級高山好茶卻不懂行銷，辦理分期後，還是無力償債，分文未繳。

彰化執行分署本依法要查封房屋和土地，但林姓茶農說，房屋曾遭他案查封了，老父和兩名幼子在查封期間寢食難安，央求提供所種植，青茶188斤、輕焙火茶46斤，共234斤高山茶供查封拍賣抵繳欠稅。

彰化執行分署主任林亮才表示，這次查封茶葉位於南投縣仁愛鄉法治村武界山，海拔介於1400至1600公尺，屬高海拔茶區。林姓茶農的茶園茶種為青心烏龍，又名軟枝烏龍，台灣老茶中以軟枝烏龍茶為最上品，但該茶樹已漸少了，屬早期品種，現今茶農大多改種改良樹種，軟枝烏龍成了罕見的珍品。

業界指出，武界高海拔雲霧繚繞，茶葉生長慢、茶菁厚實。林姓茶農全程手工製成，青茶採輕發、熟茶以輕焙火製成，沖泡後葉面色澤翠綠鮮活，茶湯色呈金黃澄澈，入口柔嫩芬芳是罕見上等頂級好茶，卻不懂行銷，淪落到連基本稅款也繳不出，是茶農一葉悲歌啊！

彰化執行分署人員查封時，訪談估價，市價每斤至少1800元，並在茶廠實地逐一品茶，兼顧屆時拍賣的品質，剔除次級茶葉後，選擇青茶188斤、輕焙火茶46斤來查封，彰化執行分署人員自行找茶行分裝，每包茶葉以4兩（150公克﹚來包裝。

這次查封的武界青心烏龍茶，也是彰化執行分署歷次所查封、海拔最高的高山茶，市面難得買得到的純正高山茶，近日將在彰化執行分署拍賣，愛茶人士不要錯過了。

(中時 )