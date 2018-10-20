不敢得罪獨派？北市警不公布喜樂島集會人數

2018年10月20日 16:16 中時 陳鴻偉

據區域密集度公式推算，警方私下研判活動人數約1萬人，與主辦方的說法落差很大。（陳鴻偉攝）

基層認為，公布數字常引發質疑，上級最近乾脆都不講了。（陳鴻偉攝）

過去針對大型聚眾集會，都會公布集遊人數的台北市警局，針對20日獨派發動的喜樂島反併吞活動，卻罕見以「警方主要負責安全維護及交管，並未估算人數」、「現場人數請以主辦單位說明為主」，基層質疑長官擔心實際人數比獨派講得少，真的公布等於打對方臉，因此乾脆不予公布。

喜樂島2時公布遊行人數來到5萬多人，但第一線執勤員警，根據遊行人數佔據的區塊密集度推算，最多也只有1萬多人，市警局選擇不願公布，就被認為是不敢得罪獨派，基層直言，「這1年多來，上面就越來越不敢公布遊行人數了。」

基層表示，遊行主辦單位為了強調活動「圓滿成功」，通常都會將人數「灌水」，但警方從制高點拍攝的區域圖推估，這10幾年來早就有固定合理的公式和算法，但資料不敢公布，就是怕被質疑，也怕得罪特定團體，是以近來乾脆都不再發表，但這次喜樂島活動，市警局竟表示：「請以主辦單位說明為準」，則是首次聽聞。

以2014年11月柯文哲造勢遊行為例，當時柯陣營宣稱活動共有20萬人參加，當時還是郝龍斌當市長，市警局沒有顧忌，公布遊行人數應為9萬6000人，落差之大引發民眾熱議，批評者說警察故意少算，是為配合連勝文打擊柯的氣勢。

而2016年9月的軍公教大遊行，主辦方宣稱人數來到25萬，北市警方則說只有11萬7000人，數字公布後再度引發議論，1名官警表示，警察常常裡外不是人，怎麼說都會被講話，所以後來慢慢就不講了，實在也很難為。

(中時 )