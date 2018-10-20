吳可熙吞50顆水餃 拍VR短片《幕後》狂NG

吳可熙擔任《幕後》女主角。（HTC VIVE金馬執委會提供）

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施明帥飾演趙德胤。（HTC VIVE金馬執委會提供）
趙德胤飾演自己。（HTC VIVE金馬執委會提供）
短片網羅吳可熙（右3）、施名帥、黃尚禾、張立昂等人演出。（HTC VIVE金馬執委會提供）

HTC VIVE與台北金馬影展合作，集結5位華人導演推出5部VR短片，共創VR電影《5x1》。趙德胤導演的VR作品《幕後》，網羅吳可熙、施名帥、黃尚禾、張立昂，吳可熙一個鏡頭一顆水餃，一整天下來竟吃了近50顆水餃！

吳可熙提到這次拍VR電影，覺得特別有趣：「透過《幕後》觀眾可以看到所有幕前幕後工作人員拍攝電影的樣子、有真Action、假Action、真NG、假NG，同時因為我在戲中不停NG，可以看到施名帥飾演的導演正在糾正我表演上的問題，因為我無法理解，導致兩人關係非常劍拔弩張、緊張、害怕。」她接著說：「因為每拍一鏡頭，我就得吃一顆水餃，所以一整天拍攝下來，我吃了近50顆水餃，這的確是難忘的VR拍攝經驗。」片中飾演「趙導」的施名帥，為戲增胖10公斤，真假「趙導」同台十分有趣。

《幕後》以偽紀錄片的型式再透過「片中片」的後設手法，呈現電影拍攝現場的幕前與幕後。《幕後》描述《諜戀》裡的藝術電影導演(施名帥飾)因為演員達不到要求時使用「身臨其境」等危險的方法來讓演員入戲。趙德胤覺得拍攝過程中最有趣的是，「光喊Action或卡就要三次，第一次是VR的Action，第二次是拍電影的Action，第三次是電影裡拍電影的Action，工作人員常常混淆、分不清楚。」過去因缺乏演員，導演偶爾會在自己作品中演出路人甲，這次則是以本尊導演的身分在VR作品中入鏡，「這次是必要的、且避免不了。」

趙德胤導演回想2016年首度以VR拍攝金馬廣告《戀戀飛碟》，他以「經驗慘痛」來形容；由於當時思考的概念、劇本、創意在當下技術的限制下，無法被完整呈現，充滿許多遺憾。趙德胤說：「那次的挫敗在於VR是開放性讓觀影者360度全然觀看，並非傳統電影是引領限制觀眾觀影的角度，VR說故事的方法是開放性非限制性，成功的VR是參與式、體驗式，非客觀觀看而已。」

趙德胤認為VR能讓紀錄片的「記實」更加接近真實，如果被紀錄的影像中的人的活動是有多層意義的話，那記錄一個電影團隊拍攝戲中戲或許適合用VR來紀錄。「《幕後》對我來說是一部紀錄片，它摘樣紀錄了拍攝一部電影其中一場戲的過程。」 VR電影《5x1》將在11月22至25日於金馬影展特映，線上購票將於10月28(日)12：00於台北金馬影展網（http://www.goldenhorse.org.tw/）正式開賣。

(中時 )

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