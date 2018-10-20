中職》挑戰賽第2戰先發名單 江辰晏對決喬登

2018年10月20日 16:19 中時電子報 鍾亞芳 /台南報導 /台南報導

統一獅陳傑憲（右）19日跑壘扭傷，20日沒有先發。（統一獅粉絲團提供）

20日將進行季後挑戰賽第2戰，手握1勝的獅隊20日推派江辰晏先發主投，富邦悍將則由喬登（Taylor Jordan）先發登板，19日受傷的陳傑憲此役則先休息。

陳傑憲原為獅隊先發第一棒，但賽前仍有稍許不適而決定先休息1場，改由蘇智傑替代開路先鋒，此役獅隊由江辰晏先發出賽，本季例行賽他對富邦8場出賽，4勝1敗、自責分率2.50。

富邦高國輝也沒有先發，先發投手則為喬登，他本季對統一2場出賽都吞敗，自責分率高達9.31。

統一20日先發陣容如下：

第一棒：蘇智傑（左外野手）

第二棒：莊駿凱（中外野手）

第三棒：潘武雄（指定打擊）

第四棒：高國慶（一壘手）

第五棒：郭阜林（三壘手）

第六棒：陳鏞基（二壘手）

第七棒：唐肇廷（右外野手）

第八棒：林祐樂（捕手）

第九棒：黃恩賜（游擊手）

先發投手：江辰晏

富邦20日先發陣容如下

第一棒：陳品捷（右外野手）

第二棒：王正棠（二壘手）

第三棒：胡金龍（左外野手）

第四棒：蔣智賢（三壘手）

第五棒：林益全（指定打擊）

第六棒：范國宸（一壘手）

第七棒：林哲瑄（中外野手）

第八棒：方克偉（捕手）

第九棒：陳凱倫（游擊手）

先發投手：喬登

(中時電子報)