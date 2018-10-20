高雄版反併吞反介入活動宣稱1萬人 警方估5千

2018年10月20日 16:22 中時 林宏聰

民進黨版高雄「反併吞護台灣、反介入顧高雄」活動下午3點40分開走，現場數千人從集會場地往軍校路遊行250公尺。 （劉宥廷攝）

民進黨陳其邁致詞表示，中美貿易戰、中美南海爭議、及最近很多假新聞、假消息，讓全球注意台灣，「高雄的選舉，全世界都在看，看市民做出什麼選擇，一定要展現台灣人的勇氣跟智慧，這場選舉民進黨一定要贏」。 （劉宥廷攝）

統派的無黨籍市長候選人璩美鳳批綠營用挑起仇恨來選舉，被獨派群眾痛斥「作秀」，險些爆發推擠衝突，工作人員趕緊將她拉離現場。 （劉宥廷攝）

統派的無黨籍市長候選人璩美鳳批綠營用挑起仇恨來選舉，被獨派群眾痛斥「作秀」，險些爆發推擠衝突，工作人員趕緊將她拉離現場。 （劉宥廷攝）

統派的無黨籍市長候選人璩美鳳批綠營用挑起仇恨來選舉，手持「反戰爭、化仇恨、和平愛台灣」標語，突現身到綠營遊行隊伍前。 （劉宥廷攝）

民進黨高雄市長候選人陳其邁帶領高雄場反併吞、反介入遊行。（林宏聰攝）

主辦單位共同發表「台灣人民宣言」，呼籲展現不容對岸併吞的團結意志與強烈決心。（林宏聰攝）

民進黨高雄市長候選人陳其邁帶領高雄場反併吞、反介入遊行。（林宏聰攝）

統派的無黨籍市長參選人璩美鳳則在遊行時到場，手持「反戰爭、化仇恨、和平愛台灣」標語，被工作人員拉離現場。（林宏聰攝）

民進黨版高雄「反併吞護台灣、反介入顧高雄」活動下午3點40分開走，現場數千人從集會場地往軍校路遊行250公尺，高市議長康裕成代表發表「台灣人民宣言」，強調當前台灣最重要的任務，就是年底這一戰，「必須徹底粉碎中國野心，正告台灣人民不容中國併吞的團結意志與強烈決心」。

統派的無黨籍市長參選人璩美鳳則在遊行時到場，手持「反戰爭、化仇恨、和平愛台灣」標語，被獨派群眾痛斥「作秀」，險些爆發推擠衝突，工作人員趕緊將她拉離現場。

高市黨部、議會黨團與台灣南社、台灣基督長老教會等單位20日合辦「反併吞、護台灣、反介入、顧高雄」活動，下午2點半在世運大道登場，蔡英文總統、總統府祕書長陳菊、行政院長賴清德等中央黨政高層均沒有到場，原本主辦單位聲稱會有雲林以南民眾來參加，但現場觀察，除台南黃偉哲動員來的群眾之外，都是高雄本地的支持者。

主辦單位對外宣稱1萬人共襄盛舉，但根據現場警方估算，長型200公尺集會場合約湧入5000人。

主辦單位高市議長康裕成代表宣讀「台灣人民宣言」，強調「 多年來，中國勾結台灣內部反動復辟勢力，無所不用其極，藉勢生端，分化台灣的團結」、「當前台灣最重要的任務，就是年底這一戰，必須徹底粉碎中國野心，正告台灣人民不容中國併吞的團結意志與強烈決心」。

陳其邁致詞表示，中美貿易戰、中美南海爭議、及最近很多假新聞、假消息，讓全球注意台灣，「高雄的選舉，全世界都在看，看市民做出什麼選擇，一定要展現台灣人的勇氣跟智慧，這場選舉民進黨一定要贏」。

他強調，中國威脅、擺明介入台灣、高雄選舉也好，都是要嚴肅面對的問題，過去美麗島事件發生在高雄，當時很多人抹黑民進黨、黨外人士，民進黨走到現在面臨歷史關鍵時刻，台灣民主進入鞏固時期，希望大家能強化內部對國家、土地的認同，拜託民主聖地高雄的市民，要壯大台灣，一定要從高雄做起。

民眾集結從集會場地向軍校路象徵性遊行250公尺，拉布條、推動大球、呼口號，4點左右順利結束。

(中時 )