打擦邊球 姚文智刻意路過喜樂島活動：打招呼

2018年10月20日 16:44 中時 曾薏蘋

民進黨祭出黨紀要求不得參加喜樂島聯盟「全民公投反併吞」活動，但台北市長候選人姚文智還刻意路過活動現場「打招呼」。(曾薏蘋/攝)

喜樂島聯盟今天舉行的「全民公投反併吞」活動，雖然民進黨祭出黨紀要求不得參加，但是還是有候選人「打擦邊球」；台北市長候選人姚文智還刻意路過活動現場，他說要回辦公室途中，來跟大家「打招呼」。

除了姚文智，民進黨今年也要參選台北市議員的周柏雅、王世堅也在現場，不過姚文智一出現，立即引起騷動。

姚文智說，他要回他的辦公室，今天都是長年來都是為台灣長年來的好朋友，他的辦公室在這裡，他要回辦公室前，來跟大家打打招呼。

他說，「我是黨提名的候選人，我的演講舞台在晚上，邀請大家晚上到石牌國中，我要發表一個重要演說，非常感謝大家，那麼多好朋友，不辭辛苦來到這裡。」

姚文智表示，他到現場周邊，這裏都是當年為大家打拼的好朋友，所以他一定要來跟大家打個招呼，「我是民進黨提名候選人，反併吞，追求獨立自主，維護民主生活方式信念絕對要堅持，不能為忘記我們為台灣打拼到底是為什麼」。

他說，身為黨的候選人，希望所有為了台灣、顧本土的好朋友，都能團結，希望我也拜託大家，「我是首都候選人，共同相挺，若能光復台北首都，我相信很多理念，都能透過市長位子來實現」。

(中時 )