山藥可是「山中之藥」！評鑑競賽教你吃健康

2018年10月20日 16:33 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

其貌不揚的山藥其營養價其高，有抗氧化降血糖、降血壓、改善血脂等功能！近年來在養生風盛行，頗受國人喜愛！新北市政府農業局輔導新北市農會辦理107年度山藥評鑑競賽，評鑑結果出爐，原生種穴管栽培組冠軍為三芝區農友余張暖、原生種非穴管栽培組冠軍為平溪區農友林火潭、大薯種的冠軍為淡水區農友謝簡素，當季上等食材正盛產。

為了提升山藥品質，農業局與新北市農會每年在山藥產季辦理山藥評鑑。新北市農會總幹事楊棟樑表示，評鑑依種植方式，品種分為原生種穴管栽培、原生種非穴管栽培、大薯種3組；以外觀、口感的評審標準評選出高品質山藥。第1階段是外觀：目測表皮的質地粗細、有無病蟲害，形狀以長條直立者為優。再來目測肉色均勻、比較切口黏液質黏稠度；第2階段是品評，分成生食與熟食。今年山藥的品質提升，外觀較漂亮，口感更綿密細緻。

原生種穴管組冠軍余張暖（中）。（新北市農業局提供）

新北山藥產地為瑞芳、雙溪、貢寮、淡水、三芝、汐止、平溪等區，主要栽培品種是「基隆原生種」山藥，肉質細緻且黏性高，穴管栽培可長達130公分、外表平滑，口感綿密細膩；非穴管栽培外觀雖較細小，但口感特別Q彈。

穴管栽培組冠軍余張暖表示，很榮幸可以拿下冠軍，歡迎大家周日來品嘗山藥饗宴；非穴管栽培組冠軍林火潭表示，很開心拿下冠軍，原生種山藥以不埋穴管的方式栽培，雖然產量較低且外觀較細小，但會讓口感更為扎實Q彈，！

農業局表示，今年推出一系列山藥推廣活動10月21日在雙溪市場的展售會從上午10點開始販售當季新鮮山藥及農產品，並提供山藥蘋果牛奶、山藥內餡香菇包及山藥粿各500份限量免費試吃。

此外，10月20日、10月27日、10月28日在雙溪、貢寮、平溪共9場的來去農家DO一日-山藥小農輕旅行，安排遊客在山藥小農田間體驗採山藥，由專業廚師指導現場料理新鮮山藥，並帶領民眾悠遊新北著名美景。

(中時電子報)