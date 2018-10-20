萬里蟹幸福7週年 10月20日千人來喫萬里蟹！

2018年10月20日 16:37 中時電子報 綜合報導

為慶祝萬里蟹品牌成立7週年，新北市政府於10月20日野柳漁港盛大舉行「鱻蟹宴」活動及漁村體驗活動，現場300位民眾及在地漁會協會共同席開90桌，歡慶萬里蟹豐收，並募集10對於民國100年結婚夫妻一同享用鱻蟹宴，象徵幸福的7週年，美味及幸福氣息洋溢整個野柳漁港！

新北市政府於10月20日野柳漁港盛大舉行「鱻蟹宴」活動及漁村體驗活動。圖片來源：新北市漁業處

萬里蟹幸福7週年，10對結婚7週年夫妻一起幸福來喫萬里蟹！

農業局長李玟指出，今年鱻蟹宴與7週年結婚夫妻募集於9月25日開始報名，反應空前熱烈，鱻蟹宴報名組數有803組，7週年夫妻也有76組報名，抽到鱻蟹宴的幸運民眾與夫妻一起來到野柳漁港，與在地居民一同歡慶萬里蟹品牌幸福的7週年，今年菜色非常豐富，有9種海鮮，還有土雞湯，以及加碼的飲料與冠名啤酒，非常豐盛，當日還有野柳漁村導覽、捕蟹及獨木舟體驗讓民眾能更了解萬里在地漁業及海洋文化。

獨木舟體驗讓民眾能更了解萬里在地漁業及海洋文化。圖片來源：新北市漁業處

漁業體驗活動還有一天，多搭乘免費接駁車玩轉萬里蟹7週年

10月20日來不及參加活動的民眾們不用感到懊惱，明(21)日在野柳漁港仍有捕蟹樂悠遊、獨木舟體驗及漫遊漁村小時代等體驗活動等民眾來體驗，野柳假日活蟹市集與龜吼漁夫市集依舊準時開張，假日「萬里蟹免費接駁車」也將持續載運到10月28日，歡迎民眾多多利用，您可將愛車停在太平洋翡翠灣停車場後轉搭接駁車進入，接駁車主要停靠順天宮、三角公園、野柳地質公園、保安宮、野柳活動中心(野柳站)、野柳薆悅酒店站等站，以原線折返接駁。要到龜吼的民眾，則可以沿著玉田路上山，第一個路口比佛利山莊對面路口沿著下山，最後抵達「石角停車場」，步行5分鐘就可以抵達龜吼漁港囉！

萬里蟹限量超值福袋。圖片來源：新北市漁業處

萬里區漁會理事長練聰明表示，萬里蟹產季基本上延續整個秋季到初冬，所以沒參加到活動的民眾別煩惱吃不到萬里蟹，野柳假日活蟹市集、龜吼漁夫市集及富基魚市都有最新鮮萬里蟹等民眾帶回去享用，但野柳假日活蟹市集是季節限定，只到12月2日！可別再錯過啦！

萬里蟹活動熱情參與民眾。圖片來源：新北市漁業處

漁業處說，20、21日沒參加到活動的民眾不要傷心，今年我們在龜吼螃蟹主題公園設置「抓大放小-保育互動遊戲屋」，即日起至11月4日假日期間開放體驗，藉此傳達海洋保育、永續經營概念給民眾。另外於龜吼漁夫市集周邊及海鮮一條街部分店家，民眾只要與「蟹蟹，萬里遊你更好」活動指示牌合照，現場即可享有指定餐廳優惠，若上傳到「新北漁樂快爆粉絲團」指定貼文，更可參加飯店住宿券與萬里蟹料理抽獎活動，活動時間也是到11月4日喔！

除了以上活動，即日起至10月31日止，還能上網參加「蟹老闆來辦桌–跟OL一起找蟹」活動，只要參加活動觀看萬里蟹紀錄片，回答相關問題後，就有機會抽到萬里蟹禮盒、犀牛盾手機殼等獎品，10月15日至21日更有期間限定加碼的Apple watch，還不趕快動動手指頭，上網看影片抽大獎！

(中時電子報)