選戰逼近 警方已移送57件賄選案427人

2018年10月20日 16:53 中時 林郁平

選戰進入高峰期，查察賄選工作如火如荼進行，警政署表示，絕不會讓賄選有機會，也絕不容許黑道幫派暴力行為對選舉產生威脅，因此警政署配合各地檢署自今年3月起，動員全國7000餘名刑事人員及4萬餘名行政警力蒐報賄選、暴力情資，並於各地區舉辦多場反賄選宣導及治安座談會，布建有意願民眾1萬5068人成為警方查賄地雷，以綿密警網人力構築查察賄選網絡，並於8月起收網展開查賄行動。統計至10月18日止，全國各警察機關已移送賄選案件57件427人，目前另已掌握640件賄選情資，持續監控可疑人士，只要一有賄選行為，將立即啟動偵辦行動，絕不容許有賄選的機會。

警政署統計，目前移送賄選案件57件中，禮品賄選案件40件338人，餐會賄選案件3件25人，現金買票11件61人，幽靈人口1件1人，賣票1件1人、期約當選後提供福利金1件1人，移送案件更有4件業經檢察官起訴在案，6人經檢方向法院聲請羈押獲准，各地區以彰化縣警察局移送10件147人成效最為卓著。

另為打擊黑道幫派介入選舉或隱身特定政黨從事競選活動，刑事局與各縣市警察局已掌握黑道幫派及地方組合勢力從事暴力危害候選人情形，針對有黑道幫派背景的候選人或黑道地方勢力介入支持的候選人，警政署不排除於選前規劃第三波掃黑行動，將以「滾動清查」、「全面監控」與「強力執法」決心，針對隱身特定團體活動之幫派分子，或介入選舉之黑道幫派、地方勢力列為專案蒐證及檢肅重點，嚴予掃蕩。

選舉期間除了傳統黑函文宣攻擊外，利用社群媒體於網路上散布不實言論、假消息企圖影響選舉公平性，可能觸犯刑法第310條誹謗罪以及公職人員選舉罷免法第104條散布謠言或傳播不實之事意圖使人不當選，為此各地方警察局已成立「查察賄選防制暴力專案小組」，並與各地檢署「查察賄選及暴力執行小組」密切聯繫，加強偵辦不實言論假消息，統計至10月18日止，已偵辦移送選舉誹謗案件56件67人，其中屬網路不實言論案件35件41人。

警政署強調，在選舉最後階段，各警察機關與檢察機關將密切合作，全力查緝賄選及選舉賭盤案件，絕不容許黑道幫派以暴力不法手段介入選舉，並嚴查不實言論假消息影響選舉公平性。

(中時 )