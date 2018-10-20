專攻頂級客群！水晶河川郵輪專屬「管家」服務

「水晶莫札特號」為目前歐洲最大河川郵輪。（圖片提供／雲頂郵輪）

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寬敞空間設計與專屬管家服務，提供旅客絕佳入住體驗。（圖片提供／雲頂郵輪）
雲頂郵輪集團華北區銷售總監張勇先生（圖右）領取Travel Weekly主編Arnie Weissmann（圖左）頒發「《旅訊》年度優越體驗郵輪公司」獎項。（圖片提供／雲頂郵輪）

近年雲頂郵輪獲獎連連，旗下有水晶郵輪、星夢郵輪及麗星郵輪3大品牌，其中主攻金字塔頂端市場的「水晶郵輪」連續25年獲《悅游》讀者投選為「最佳中型郵輪船隊」冠軍。更憑藉水晶探索遊艇Crystal Esprit奪得「最佳小型郵輪船隊」亞軍;水晶河川郵輪也不負眾望，摘下《悅游》讀者之選「最佳河川郵輪船隊」亞軍及《旅訊》亞洲版「最佳郵輪－河川郵輪」殊榮。

對此水晶郵輪宣布，以高端服務著稱的「水晶合韻號」、「水晶尚寧號」，已進行大規模升級，希望提供消費者良好旅遊體驗。水晶河川郵輪系列除擁有歐洲最大河川郵輪「水晶莫札特號」外，今年將有「水晶德彪西號」、「水晶拉威爾號」2艘新郵輪下水，加上原有「水晶巴赫號」及「水晶馬勒號」，打造歐洲唯一全露臺、全套房設計，且所有套房皆提供管家服務船隊。

針對亞洲打造的「星夢郵輪」，旗下「雲頂夢號」、「世界夢號」分別以新加坡及廣州（南沙）／香港為母港出行，搭配空中郵輪（Fly Cruise）讓旅程更豐富。「雲頂夢號」冬季航線以新加坡為母港，提供各式特色航程，探索檳城、普吉島、蘭卡威、吉隆坡（巴生港）等地風光。「世界夢號」每週由廣州（南沙）及香港出發，與旅客暢遊日本沖繩-那霸及宮古島等。

(中時 )

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