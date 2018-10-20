毒販駕賓士衝撞拒捕 警連開3槍制伏送辦

2018年10月20日 17:00 中時 林郁平

李嫌以雙B權利車做為代步工具，以躲避警方查緝。(林郁平翻攝)

警方在房間內查獲安非他命、海洛因等毒品。(林郁平翻攝)

北市松山警分局日前接獲線報，指桃園地區以34歲李姓男子為首的販毒集團，行徑囂張跋扈，因販毒獲利可觀，且深怕毒品遭黑吃黑或有仇家前來尋仇，還隨身攜帶槍械自保。松山分局與海巡署遂組成專案小組監控多日，報請桃園地檢署指揮偵辦。

警方調查，李嫌因多次遭警方查緝，個性極為狡猾，為躲避警方查緝，買進貼牌且性能良好的雙B權利車，並搭配出租車代步以利脫逃，還以桃園地區五星級汽車旅館為家，每2、3天就不定時更換處所，使得警方難以追查，販毒期間並吸收原為藥腳的廖姓、戴姓、邱姓男子等3人為販毒集團成員，在大桃園地區販賣海洛因及安非他命等毒品。

專案小組見時機成熟，會同桃園市警方至平鎮汽車旅館執行查緝，趁李嫌等共犯駕車外出交易毒品之際，在旅館車道前攔查，李嫌為躲避查緝，竟駕駛賓士車輛衝撞警方，警方在緊急狀況下連開3槍，才將李嫌等4人制伏逮捕，所幸無人傷亡。

警方同時在投宿房間內，查扣安非他命1252.59公克，及海洛因15.83公克等毒品，市價約150萬，全案訊後，依毒品罪嫌移送法辦。

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(中時 )