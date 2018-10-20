立榮推全閩小三通「潮玩一廈~品味潮州・遊廈門」旅遊新產品

2018年10月20日 17:52 中時 陳世宗

廈門靈玲國際馬戲城是世界首座嘉庚風格馬戲城，更是世界首座最具文化特色的馬戲城！（陳世宗翻攝）

平和土樓群是精美的古代建築群，具有很高的文物價值和藝術審美價值。（陳世宗翻攝）

潮州韓文公祠座落于韓江東岸、筆架山西麓，距今有800多年歷史！（陳世宗翻攝）

潮州牌坊街牌坊數量和種類居中國之冠。（陳世宗翻攝）

立榮航空副總經理張純暉，特專程到潮州發表全閩小三通產品！（陳世宗翻攝）

傳統24節氣介於寒露、霜降交替時令！立榮航空今年「全閩小三通」，特規畫深入廣東省潮州市，全新推出「潮玩一廈~品味潮州・遊廈門靈玲馬戲城・探平和土樓」旅遊產品，5天4夜優惠價每人才1萬4900元，還受到中國當地旅遊局等單位全力配合，展現海峽兩岸雙方共同推廣旅遊的熱情。

立榮航空副總經理張純暉說，今年「全閩小三通」，搭配便捷快速的金廈船班抵達廈門，一次暢遊金門戰地風光莒光樓、廈門靈玲動物王國+馬戲表演、潮州有潮州古城+燈光秀、漳州的明清古街及世界遺產平和土樓群，知名景點一個都不少。

張純暉指出，旅程中還安排品嚐當地的美食，包括廈門海鮮、潮式滷鵝、潮汕牛肉丸火鍋及小吃，是一場值得期待的美食盛宴；行程中特別升級一晚入住漳州五星酒店，讓旅客有物超所值的享受！旅客可選擇由台北、台中、高雄出發前往金門。

營業部經理謝慶龍表示，廈門靈玲國際馬戲城是世界首座嘉庚風格馬戲城，更是世界首座最具文化特色的馬戲城，這裡無處不文化，世界各地的文化將在這裡融合，將來遊客不僅可以在此欣賞到精彩絕倫的馬戲藝術文化展演，更能領略到獨具地方特色的建築文化。

走訪平和土樓群（榜眼府、朝陽樓、餘慶樓、繩武樓、觀光酒坊），霞寨鐘騰村的榜眼府、朝陽樓、永平樓、餘慶樓四個古老建築依山而築，連在一起形成建築群。榜眼府是漳州市僅存的一座榜眼府建築及周邊建築群，朝陽樓初建於明代、清代擴建，餘慶樓建於清乾隆、繩武樓+觀光酒坊是福建土樓中最精緻的樓之一，是組精美的古代建築群，具有很高的文物價值和藝術審美價值。

潮州牌坊街是集古牌坊修復、沿街歷史建築整修、沿街古井保護、路面改造和公用設施配套為一體的綜合性工程，主要是修復沿街的22座古牌坊，包括為明嘉靖壬辰科狀元林大欽建的《狀元坊》、明兵部侍郎翁萬達建的《大總制坊》等，牌坊數量和種類居中國之冠。

潮州韓文公祠座落于韓江東岸、筆架山西麓，是中國現存歷史最久遠、保存最完好的紀念唐代文學家韓愈的祠宇，現為中國重點文物保護單位、國家AAAA級旅遊景區、全國廉政教育基地、中華文化傳承基地。

立榮洪玉芳強調，漳州明清古街是漳州明清歷史街區位於市區香港路和台灣路一帶，是反映明清時期漳州文化特色最為集中和最具代表性的地方，至今保留著大批明清時期的古市井、古民居建築群，值得民眾揪團一起走訪見證充滿濃郁古韻的歷史風華！

(中時 )