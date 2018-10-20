跟侯友宜同抽2號! 王威元：市長、議員勝利Together

2018年10月20日 17:10 中時電子報 綜合報導

圖說：新北市三重蘆洲區市議員候選人王威元提供

圖說：新北市三重蘆洲區市議員候選人王威元提供

九合一地方公職人員選舉將在11月24日舉行，六都直轄市與各縣市昨天(19號)上午陸續進行縣市長、市議員候選人姓名號次抽籤，不少參選人「變裝」親自前往抽籤，有人希望可以抽到「籤王」1號，有人則是早有中意的號次，新北市三重蘆洲區市議員候選人王威元就親手抽中了2號，讓整個團隊喜出望外，因為同黨的新北市長候選人侯友宜就是抽到2號，王威元團隊立即喊出「侯友宜2號，王威元2號，市長，議員，勝利YA連線」的口號。

受到黨內政治大咖一致稱讚且賣力站台的王威元，團隊氣勢在選前持續攀高，昨天他穿上由前總統馬英九贈送的超人披風，手持國民黨立委蔣萬安及國民黨中央委員連勝文分別贈送的「美國隊長盾牌」、「雷神索爾鐵鎚」赴新北市選委會抽籤，果真帶來好運，抽到跟黨內母雞侯友宜相同的號次，而跟侯友宜同為2號，不僅讓選民好記，同時也有利於文宣的設計，讓王威元團隊十分欣喜，由於侯友宜在得知抽籤號次為2號時，便隨即比出「YA」手勢，帶領全場高喊「Together，厚日子！」，王威元表示，將跟侯友宜一同實踐「Together」的政治願景，希望選民在投給2號侯友宜之後，記得也投給2號王威元。

王威元表示，候選人號次只是一個選制中的號碼，大家都會想要套用一些吉祥話，但他能跟侯友宜一樣抽到2號，跟其他候選人比起來更幸運一些，不過，選舉不能靠運氣，而是靠勤奮打拚的態度以及為選民服務的熱心，在選舉倒數的最後一個月，他會更加努力地宣傳政見，將投身公共事務的心意傳達給每一個選民，希望大家能夠幸福「Together」、快樂「Together」、勝利「Together」。

(中時電子報)