勞動部：公投日可放假 首投族60萬人受惠

勞動部將儘速完成公告，確定公投日可以放假。（資料照／慈濟基金會提供）

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公投與選舉目前雖綁在一起，但勞動部過去僅認定選舉日為應放假日，僅具公投資格的民眾（滿18歲）不具放假資格。勞動部「勞動條件與就業平等司」副司長黃維琛昨表示，將透過解釋令或函釋，把公投日指定為應放假日，也會在11月24日九合一選舉前公告，估計有60萬人受惠。若公投與選舉脫勾，具公投資格的民眾，公投日當天亦可依法休假。

黃維琛說，過去勞動部曾發出解釋令，認定選舉罷免投票日為《勞基法》第37條指定應放假之日，具投票權的勞工可放假一日，若上班雇主應給予加倍工資，且不能影響其投票意願。也就是投完票再上班或先上班再投票均可，但上班的時間工資加倍。

而這次《公投法》修正後，取得投票資格的年齡由20歲下修到18歲，為數約60萬人，於是產生模糊地帶。下個月24日選舉投票日，若有民眾已18歲但未滿20歲，僅能領公投票，不能領選舉票，且依法也不能休假。

黃維琛說，勞動部已展開作業，將過解釋令或函釋方式，指定公投日為投票日。如此一來，11月24日那天，只要具有選舉權或公投權其中之一者，均可放假一天，如果自願上班，雇主應給予加倍工資。

他又說，將來如果公投與選舉脫勾，具有投票權的人公投日亦可放假一天。僱主如果徵得勞工同意當天上班，須給雙倍薪資，而且不能妨礙勞工個人的投票意願。

(中時 )

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