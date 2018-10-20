中職》郭阜林又扛再見轟 瑞安：看他上場就有贏球預感

瑞安（左）送郭阜林（右）及林祐樂繡有姓氏的包包。（鍾亞芳攝）

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中時電子報
/台南報導

統一獅洋投瑞安（Ryan Verdugo）日前完成中職首場完全比賽，最終就是靠著郭阜林的再見全壘打才收下勝利，19日統一獅與富邦悍將的季後挑戰賽首戰，又是郭阜林的再見轟建功，談到這位隊友神奇的表現時，他笑說：「看到他上場，就會有贏球的預感。」

統一獅洋投瑞安完成中職首場完全比賽，20日季後挑戰賽第2戰賽前不但有表揚儀式，為了表達自己的心意，瑞安還特地送了該役擊出再見轟的郭阜林，還有搭配的捕手林祐樂1人1個繡有姓氏的包包。

10月7日統一在台南主場面對中信兄弟的比賽，獅隊先發投手瑞安當天以92球完成9局投球，不過9局上半結束，雙方仍以0比0平手，9局下獅隊首位郭阜林一上場就擊出再見全壘打，與瑞安攜手完成完全比賽的完美紀錄。

郭阜林在台南的最後1場例行賽揮出再見轟，又在台南的首場季後賽敲出驚人地再見全壘打，瑞安表示：「郭阜林今年已經有好幾次關鍵表現了，他知道自己的角色，知道自己就是要在比賽後半段挺身而出，為球隊做一些事。」

對於郭阜林不可思議的表現，瑞安讚道：「他可以靠1次揮棒把比賽終結，跟這種隊友一起比賽的好處就是，他有上場機會時，你就會有預感，我們又有機會贏球了。『又是阜林要打了，又是在比賽後段！』」

(中時電子報)

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