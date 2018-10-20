台南》高思博推出「蕃薯簽」 以蔣經國帶動台灣經濟起飛作反思

國民黨籍台南市長候選人高思博（左五）與「蕃薯簽」微電影演員們一起欣賞7分鐘的微電影。（程炳璋攝）

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國民黨籍台南市長候選人高思博20日推出「蕃薯簽」7分鐘微電影，以蔣經國擔任行政院長時推動台灣十大建設，帶動台灣經濟起飛，反思現在經濟不振的台灣社會，提出台南的未來要建立在傳統創新上。

這段微電影講述前行政院長蔣經國曾到台南麻豆區一處農家，品嘗一碗冷掉的「蕃薯簽」，提到「冷掉的蕃薯簽仍然好吃，但人民沒錢買白米，是我的責任」描述當時蔣經國當政時，對人民生活的關心。並推動十大建設，帶動台灣經濟起飛。

電影以1家咖啡廳的興衰來反應時代的興衰，喚醒觀眾對過去台灣經濟大好時代的懷念，反思台南在民進黨執政20餘年來，人民生活卻沒有更好的狀況。

高思博提到當初看到劇本，對劇情內容很有感，稱自己是懷舊者，對台南很有感情，常問民眾這幾年的生活有沒有更好，答案卻是現在比以前差，讓他有感過去蔣經國留下的典範未因時代變遷而失色，反而顯出價值感，對現在民進黨執政是個諷刺。

「蕃薯簽」製片田宗玄表示，全片原本是片長90分鐘的劇情片，先用3天時間剪輯拍成7分鐘的微電影，結尾那句「你是要做投票那天的主人，還是作未來四年的主人」是對台南市民的呼喚，希望市民對長期民進黨執政的台南市，經濟卻沒進步，可以有所感。

演員「鳥來嬤」表示，在藝界53年，從農業時代的台灣看到科技時代的台灣，以前經歷出國宣慰僑胞的景氣年代，經過20多年，把年輕世代寵壞，年輕人只會滑手機，對政治、經濟的看法卻是井底之蛙，希望台南能有所改變。

(中時 )

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